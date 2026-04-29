Un film di fantascienza ambientato durante la guerra del Vietnam è ora disponibile sul canale “Leone Film Max” di Prime Video. La pellicola intitolata Primitive War si addentra in un’epoca storica turbolenta, mescolando elementi storici e fantastici. La produzione offre immagini e scene ambientate nel cuore di quel conflitto, con una narrazione che combina aspetti bellici e scenari futuristici. La recensione analizza le caratteristiche principali del film e le sue implicazioni narrative.

Abbiamo visto Primitive War il film di fantascienza ambientato durante la guerra del Vietnam, disponibile ora sul canale “Leone Film Max” di Prime Video, questa la nostra recensione. Il film è stato diretto da Luke Sparke, il quale funge anche da produttore insieme a Carmel Imrie e Carly Sparke, al produttore esecutivo Geoff Imrie e al co-produttore Alex Becconsall. Nel cast figurano Tricia Helfer, Ryan Kwanten, Jeremy Piven, Nick Wechsler, Anthony Ingruber, Aaron Glenane, Carlos Sanson Jr, Ana Thu Nguyen, Adolphus Waylee, Richard Brancatisano, Marcus Johnson e Jake Ryan. Primitive War tenta un’operazione complessa: innestare un “Monster Survival” in un contesto bellico, con l’obiettivo principale di soddisfare principalmente gli amanti dello splatter e delle scene estremamente cruente.🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - L’orrore preistorico nel cuore del Vietnam: la recensione di Primitive War

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