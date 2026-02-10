Alla scoperta di Grotta Guattari | viaggio nel cuore preistorico del Circeo

San Felice Circeo si anima di nuovo per la riapertura di Grotta Guattari, uno dei siti più affascinanti della zona. La grotta, che si trova nel promontorio del Circeo, torna accessibile ai visitatori dopo un periodo di chiusura, offrendo a tutti l’opportunità di scoprire i segreti della presenza umana preistorica. Gli esperti e gli appassionati si preparano a immergersi in un viaggio nel passato, tra stalattiti, resti antichi e storie che risalgono a migliaia di anni fa.

San Felice Circeo, 10 febbraio 2026 – San Felice Circeo si prepara a riaccendere i riflettori su uno dei luoghi più suggestivi del promontorio: Grotta Guattari, sito di grande valore storico e scientifico, capace di raccontare una pagina antichissima della presenza umana nel territorio. L’appuntamento è per domenica 15 febbraio, con un’iniziativa che unisce archeologia, natura e racconto del paesaggio. Un itinerario tra archeologia e paesaggio. La visita è pensata come un’esperienza guidata, a contatto con un ambiente che conserva intatto il fascino del mistero. A condurre il percorso saranno le guide esperte de Le Pontine – guide turistiche ed ambientali, per accompagnare i partecipanti in un viaggio nel tempo, lungo le tracce più remote della storia del Circeo.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Approfondimenti su Grotta Guattari

Scopri il nuovo Laboratorio Neanderthal, un'affascinante tappa nel viaggio alla scoperta delle origini dell'uomo.

Il Museo delle Civiltà amplia i suoi orizzonti con l’apertura di LABORATORIO NEANDERTHAL, un nuovo spazio dedicato alle scoperte di Grotta Guattari.

