Il Believe Film Festival scommette sul futuro | Il corto DOSO arriva nelle sale italiane con ACEC

Il Believe Film Festival di Verona continua a scoprire giovani talenti del cinema italiano. Questa volta il corto “DOSO” arriva nelle sale grazie alla collaborazione con ACEC. La manifestazione, dedicata a ragazzi tra i 14 e i 24 anni, conferma il suo ruolo di incubatore di nuove idee e di giovani registi emergenti.

Il Believe Film Festival, la kermesse veronese dedicata ai talenti tra i 14 e i 24 anni, continua la sua missione di scouting nel panorama del nuovo cinema italiano. In vista della nona edizione — in programma dal 15 al 18 ottobre 2026 — il Festival, in collaborazione con ACEC (Associazione Cattolica Esercenti Cinema), ha lanciato un’iniziativa speciale per dare visibilità ai giovani autori. Nella settimana dal 9 al 15 febbraio 2026, infatti, le sale aderenti proietteranno in testa alla programmazione ordinaria il cortometraggio DOSO, vincitore del Premio ACEC nell’ultima edizione della manifestazione. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

