L'Opec è un'organizzazione composta da Paesi che producono circa un terzo del petrolio mondiale. Questa associazione riunisce nazioni che esportano grandi quantità di greggio, con l'obiettivo di coordinare le politiche di produzione e mantenere stabile il mercato internazionale. La sua attività si concentra sulla gestione delle quote di estrazione e sulla regolamentazione delle esportazioni di petrolio, influenzando così i prezzi globali.

L'Opec è un'organizzazione che raccoglie una parte dei Paesi produttori ed esportatori di petrolio (l'acronimo inglese sta per Organization of the Petroleum Exporting Countries). Ha una storia lunga e complessa. Nasce a Baghdad nel 1960 con cinque Paesi fondatori: Arabia Saudita, Iran, Iraq, Kuwait e Venezuela. Se si considerano i partner che in questi anni sono entrati e usciti dall'organizzazione, attualmente comprende tredici Stati che insieme contribuiscono a un terzo della produzione globale di petrolio e circa l'80% delle riserve mondiali. Si tratta di Algeria, Angola, Congo, Guinea Equatoriale, Gabon, Iran, Iraq, Kuwait, Libia, Nigeria, Arabia Saudita e Venezuela.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L'Opec raccoglie i Paesi che producono un terzo del greggio

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