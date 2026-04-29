L' onorificenza è il tributo all’intero comparto dell’artigianato locale

A Vigonza, tre artigiani sono stati riconosciuti come Maestri del Lavoro in occasione di una cerimonia ufficiale. Il prefetto di Padova ha consegnato loro l’onorificenza, un attestato che premia le loro competenze e l’impegno nel settore. La cerimonia ha voluto rendere omaggio all’intero comparto artigianale locale, evidenziando il ruolo di queste figure nella comunità.

Vigonza celebra tre nuovi Maestri del Lavoro: il riconoscimento del prefetto di Padova Giuseppe Forlenza che premia competenza e dedizione. Il comune di Vigonza si conferma così terra di eccellenza professionale, impegno e contributo allo sviluppo del tessuto produttivo locale. Alla vigilia delle.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Camera di Commercio, i numeri dell’artigianato: “Buona capacità di tenuta del comparto”L'artigianato della Toscana Nord-Ovest, un pilastro dell'economia locale, mostra una resilienza significativa nonostante le sfide legate alla... Palermo: l’hotel diventa hub dell’artigianato localeNei giorni 14 e 15 marzo 2026, l’Hotel Casena dei Colli a Palermo diventerà il palcoscenico di Palermo in Arte, un evento dedicato alla promozione... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Medaglia d’argento a Thiene. Ruolo chiave nella Resistenza / IL VIDEO; Bologna Onora Neffa con la Turrita d’Argento: Un Tributo all'Artista che Ha Trasformato la Scena Musicale Sotto le Due Torri; A Olevano conferita la Medaglia al Valor Civile; Cosenza, la Commissione Cultura del Comune rende omaggio a Franco Plastina. L’ONORIFICENZA SPECIALE CALABRIA STRAORDINARIA AL VALORE ARTISTICO, ALLA CARRIERA E AI CONCERTI DEL GrandTour LA VITA È ADESSOpoliticamentecorretto.com - L’ONORIFICENZA SPECIALE CALABRIA STRAORDINARIA AL VALORE ARTISTICO, ALLA CARRIERA E AI CONCERTI DEL GrandTour LA VITA È ADESSO ... politicamentecorretto.com PADULA CHIEDE AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA UN'ONORIFICENZA PER MICHELE SPECCHIALE La Giunta Comunale di Padul la ha deliberato all’unanimità di avanzare una richiesta ufficiale al Presidente della Repubblica Sergio Mat - facebook.com facebook