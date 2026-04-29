L' onorificenza è il tributo all’intero comparto dell’artigianato locale

Da padovaoggi.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Vigonza, tre artigiani sono stati riconosciuti come Maestri del Lavoro in occasione di una cerimonia ufficiale. Il prefetto di Padova ha consegnato loro l’onorificenza, un attestato che premia le loro competenze e l’impegno nel settore. La cerimonia ha voluto rendere omaggio all’intero comparto artigianale locale, evidenziando il ruolo di queste figure nella comunità.

Vigonza celebra tre nuovi Maestri del Lavoro: il riconoscimento del prefetto di Padova Giuseppe Forlenza che premia competenza e dedizione. Il comune di Vigonza si conferma così terra di eccellenza professionale, impegno e contributo allo sviluppo del tessuto produttivo locale. Alla vigilia delle.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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