Camera di Commercio i numeri dell’artigianato | Buona capacità di tenuta del comparto

La Camera di Commercio ha comunicato che il settore artigianale toscano Nord-Ovest ha mantenuto i livelli di attività, grazie alla capacità delle imprese di adattarsi alle nuove esigenze di mercato. La regione, con circa 10.000 aziende artigiane, ha registrato una leggera crescita nel settore dei prodotti tradizionali, come il legno e la ceramica, nonostante le difficoltà causate dalla digitalizzazione e dal passaggio generazionale.

Artigianato Toscano Nord-Ovest: Tra Trasformazione e Resilienza, un Bilancio 2025. L'artigianato della Toscana Nord-Ovest, un pilastro dell'economia locale, mostra una resilienza significativa nonostante le sfide legate alla trasformazione digitale e al ricambio generazionale. I dati 2025 della Camera di Commercio di Lucca, Massa-Carrara e Pisa evidenziano una tendenza alla terziarizzazione e una contrazione delle imprese individuali, con dinamiche differenti tra le province. Questo scenario richiede un ripensamento delle strategie aziendali e un sostegno mirato da parte delle istituzioni. Un Tessuto Economico in Evoluzione.