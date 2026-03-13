Palermo | l’hotel diventa hub dell’artigianato locale

L’hotel Casena dei Colli a Palermo ospiterà l’evento Palermo in Arte nei giorni 14 e 15 marzo 2026. Durante questa due giorni, lo spazio si trasformerà in un hub dedicato all’artigianato locale, con esposizioni e dimostrazioni di diversi artigiani della zona. L’iniziativa mira a mettere in luce le creazioni e le tecniche degli artigiani che operano nel territorio palermitano.

Nei giorni 14 e 15 marzo 2026, l'Hotel Casena dei Colli a Palermo diventerà il palcoscenico di Palermo in Arte, un evento dedicato alla promozione dell'artigianato locale. La manifestazione si svolgerà dalle 10 alle 20 con accesso per tutti i visitatori. Oltre all'esposizione, saranno proposti workshop pratici che permetteranno al pubblico di immergersi nelle tecniche creative della città. Questo appuntamento mira a creare un ponte tra tradizione secolare e innovazione contemporanea. L'iniziativa non è isolata nel calendario culturale della capitale siciliana. Già dal 1 dicembre 2025 fino al 30 giugno 2026, la Sala Martorana Fumagalli di Villa Butera ospita attività culturali gratuite.