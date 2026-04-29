Londra | nasce il giardino della Regina un polmone verde resiliente

A Londra è stato aperto il Queen Elizabeth II Garden, situato nel Regent's Park, in occasione del centenario della sovrana. Il nuovo spazio verde è stato inaugurato recentemente e rappresenta un’area dedicata alla memoria della regina. La cerimonia di apertura ha visto la partecipazione di rappresentanti ufficiali e cittadini, che hanno potuto visitare il giardino e apprezzarne la progettazione e le piante presenti.

? Cosa sapere Inaugurato a Regent's Park il Queen Elizabeth II Garden per il centenario della sovrana.. L'area di 8.000 metri quadrati integra 40 nuovi alberi e sistemi di gestione idrica.. A Regent’s Park è stato inaugurato mercoledì 29 aprile 2026 il Queen Elizabeth II Garden, un’area verde di 8.000 metri quadrati che sorge sulle macerie di un vecchio vivaio dismesso per celebrare il centenario della sovrana. Il progetto, frutto di oltre due anni di pianificazione e interventi sul campo, trasforma le precedenti serre inutilizzate in un ecosistema urbano progettato per la biodiversità e la resilienza climatica. Un ecosistema progettato tra biodiversità e resilienza climatica.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Londra: nasce il giardino della Regina, un polmone verde resiliente Notizie correlate Treviso respira: nasce un nuovo polmone verde per combattere il caldo? Cosa sapere Il Comune di Treviso aderisce alla campagna Mosaico Verde per forestare il quartiere Selvana. Segrate si trasforma: nasce Oasis, il nuovo polmone verde di MilanoIl volto dell’hinterland milanese sta cambiando attraverso un massiccio intervento di riqualificazione ambientale e urbanistica nel Centroparco di...