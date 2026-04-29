Sfoderando un senso dell’umorismo molto british, diversi commentatori inglesi hanno bollato la visita di Carlo d’Inghilterra negli Stati Uniti come "la grande occasione" del figlio di Elisabetta II. Detta a uno che è da cinquant’anni sulla breccia politica internazionale se pure per molto tempo nella scomoda posizione del panchinaro, la definizione suona davvero un po’ buffa. È però vero che l’incontro tra il sovrano e il presidente americano arriva nel momento più basso di sempre nelle relazioni tra i due Paesi (guerra d’Indipendenza a parte), guastate ultimamente dalla decisione del premier Starmer di rimettere insieme i cocci inglesi con l’Europa dopo la Brexit e dalle conseguenti reazioni di Trump, sgrammaticate e volgari as usual.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Londra è vicina all’America. Ma sta in Europa

West London, Southall.South Asian, Middle East areas

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