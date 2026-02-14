L’Europa senza l’America si sente persa ma pure l’America da sola non è una superpotenza

Friedrich Merz ha dichiarato che l’Europa si sente smarrita senza gli Stati Uniti, ma anche l’America da sola non può mantenere il suo ruolo di superpotenza. La sua dichiarazione arriva in un momento in cui le alleanze tradizionali vengono messe alla prova e le tensioni tra le potenze mondiali aumentano. Durante la Conferenza di Monaco, il cancelliere tedesco ha sottolineato come il mondo cambiato negli ultimi anni richieda nuove strategie e collaborazioni più strette.

Gli europei rispondono alla dottrina del secondo mandato di Donald Trump: da soli si sopravvive, forse, ma non si resta una superpotenza. Gli alleati a tu per tu Il mondo come lo abbiamo conosciuto per decenni non esiste più, ha detto il cancelliere tedesco, Friedrich Merz, aprendo i lavori della Conferenza per la sicurezza di Monaco di Baviera, l’ordine è saltato, gli Stati Uniti hanno riorientato la loro politica estera in un modo che ha cambiato l’assetto globale, ma – e Merz è passato dal tedesco all’inglese – “in questa stagione di rivalità tra grandi potenze, nemmeno gli Stati Uniti saranno abbastanza potenti to go alone”, per agire da soli, per muoversi senza alleati: “Far parte della Nato non rappresenta un vantaggio competitivo soltanto per i paesi europei, è un vantaggio competitivo anche per l’America”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

L’America Latina si percepisce sempre più come obiettivo di interventi esterni, con accuse di «golpe coloniale» rivolte alle azioni militari degli Stati Uniti, in particolare contro il Venezuela.

Durante l’Halftime Show, Bad Bunny ha portato sul palco un messaggio forte: gli Stati Uniti sono parte dell’America, ma non sono l’America stessa.

