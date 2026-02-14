Rubio rassicura l’Europa ma detta le condizioni | L’America resterà vostra figlia ma dovete tornare forti

Marco Rubio ha parlato alla Conferenza sulla Sicurezza di Monaco, affermando che l’America continuerà a sostenere l’Europa, ma chiede che si rafforzi. La sua dichiarazione nasce dalla preoccupazione per la crescita delle tensioni internazionali e dal bisogno di un’Europa più unita e pronta a difendersi. Rubio ha sottolineato che gli Stati Uniti sono pronti a collaborare, ma vogliono vedere passi concreti di rafforzamento da parte dei paesi europei.

Il passaggio più significativo del discorso di Marco Rubio alla Conferenza sulla Sicurezza di Monaco non è stato l’attacco alle istituzioni globali, ma la ridefinizione del rapporto tra Stati Uniti ed Europa. In un momento segnato da tensioni, diffidenze e divergenze strategiche, il segretario di Stato ha voluto chiarire che il legame transatlantico non è in discussione. “L’America sarà sempre figlia dell’Europa”, ha detto, utilizzando una formula che richiama un’origine comune, storica e culturale. Non una semplice alleanza, ma una continuità di civiltà. Tuttavia, questa dichiarazione di appartenenza è accompagnata da un messaggio preciso: Washington non accetterà più un’Europa debole o paralizzata, perché la fragilità europea finirebbe per indebolire anche gli stessi Stati Uniti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

