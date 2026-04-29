Londra due persone accoltellate nel quartiere ebraico

A Londra, due persone sono state accoltellate nel quartiere di Golders Green, conosciuto per la presenza di una grande comunità ebraica. La polizia è intervenuta sul posto e ha avviato le indagini. Al momento, non ci sono dettagli sui motivi dell'aggressione né sui responsabili. La zona è stata isolata mentre le forze dell'ordine cercano di fare luce sull'incidente.

Momenti di paura a Londra, nel quartiere di Golders Green, noto per la presenza di una vasta comunità ebraica osservante Due persone sono state accoltellate in strada. Secondo quanto riferito dal gruppo di sicurezza locale Shomrim, l’aggressore è stato visto correre lungo Golders Green Road con un coltello in mano, prendendo di mira alcuni passanti. “Un uomo è stato visto correre lungo Golders Green Road armato di coltello mentre tentava di colpire membri della comunità ebraica”, si legge nella nota del servizio di vigilanza, i cui agenti hanno fermato l’aggressore. L’uomo è stato bloccato inizialmente dagli addetti alla sicurezza e poi preso in custodia dalla polizia.🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Londra, due persone accoltellate nel quartiere ebraico Londra, attacco antisemita: due persone accoltellate in un quartiere ebraico Notizie correlate Londra, due persone accoltellate nel quartiere ebraico: fermato l’aggressoreDue persone sono state accoltellate nel quartiere di Golders Green, nella zona nord di Londra dove vive una nutrita comunità ebraica. Londra, due persone accoltellate in un quartiere ebraicoDue persone sono state accoltellate a Golders Green, nella zona Nord di Londra, abitata da diversi ebrei. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Antonello da Messina visto da Marco Delogu in mostra a Londra; Londra, accoltellate due persone della comunità ebraica a Golders Green: fermato un sospetto; Clima, temperature oltre la media nel 95% dell'Europa nel 2025: il rapporto Copernicus; Guerra in Ucraina, drone precipita in Romania: 200 persone evacuate. Due persone accoltellate in un quartiere ebraico di Londra, arrestato il presunto aggressoreESTERI: Ultim'ora ticinonotizie.it LONDRA (REGNO UNITO) (ITALPRESS) – Due persone sono state accoltellate nel quartiere ebraico di Golders Green a Londra. Lo riferisce l’emittente britannica Sky News, ... ticinonotizie.it Due ebrei accoltellati in un sobborgo di Londra, fermato un uomoIl fatto è avvenuto a Golders Green, nella zona nord di Londra. L'aggressore è stato immobilizzato con il taser ... avvenire.it Londra, due accoltellati nei pressi di una sinagoga. Arrestato l'aggressore - facebook.com facebook #Londra Due persone sono state accoltellate nel quartiere Golders Green, abitato da una vasta comunità di ebrei osservanti. L’uomo è stato arrestato. Non si conoscono le condizioni delle vittime. #Starmer “Attacco preoccupante” x.com