londra due persone accoltellate in un quartiere ebraico

A Londra, in un quartiere ebraico nella zona Nord, due persone sono state ferite da coltellate. L’incidente si è verificato a Golders Green, un’area nota per la presenza di una comunità ebraica significativa. Le autorità stanno indagando sulle circostanze dell’accaduto e non sono ancora state rese note eventuali responsabilità. Non ci sono informazioni su eventuali arresti o motivazioni legate all’episodio.

Due persone sono state accoltellate a Golders Green, nella zona Nord di Londra, abitata da diversi ebrei. Shomrim, l’organizzazione di sicurezza della comunità ebraica, ha dichiarato di essere intervenuta immediatamente e di aver fermato un sospetto. Ha dichiarato che successivamente è arrivata la polizia e ha usato il taser per fermarlo. La Bbc ha confermato che due uomini ebrei, uno di circa 70 anni e l’altro di circa 30, sono rimasti gravemente feriti nell’attacco e sono stati ricoverati in ospedale. In Parlamento, il primo ministro Keir Starmer ha dichiarato che il fatto è «profondamente preoccupante», spiegando che è in corso un’indagine.🔗 Leggi su Lettera43.it

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Londra, attacco antisemita: due persone accoltellate in un quartiere ebraico

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