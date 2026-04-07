Rissa in piazza Libertà due persone accoltellate

Oggi pomeriggio, intorno alle 17:30, una rissa si è verificata in piazza Libertà, coinvolgendo diverse persone. Durante la colluttazione, è stato estratto un coltello. Due individui sono stati feriti con la lama, mentre un terzo ha riportato altre ferite. La polizia è intervenuta sul posto per gestire la situazione e soccorrere i feriti. Le autorità stanno indagando sull’accaduto.

È successo intorno alle 17 e 30 di oggi pomeriggio. In tre i trasportati a Cattinara. Indagini in corso Spunta un coltello da uno scontro in piazza Libertà. Tre persone sono rimaste ferite in una violenta colluttazione intorno alle 17 e 30 di oggi, 7 aprile. All'origine dei fatti un cittadino nepalese che, in stato di alterazione, avrebbe cominciato a infastidire un uomo del Pakistan. Per tutta risposta, quest'ultimo avrebbe dato origine a una rissa culminata nel sangue. Nonostante l'intervento delle volanti della polizia di Stato i due presunti responsabili sono riusciti a darsi alla macchia, scappando in due direzioni opposte. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

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