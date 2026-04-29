Una simulazione condotta dall'Organizzazione mondiale della sanità ha mostrato la diffusione di un nuovo batterio che si trasmette rapidamente tra vari paesi. I casi sono in aumento e le autorità sanitarie di tutto il mondo stanno attivando misure di risposta. I governi si sono coordinati per cercare di contenere la diffusione, mentre le strutture sanitarie si preparano a gestire il crescente numero di infezioni.

U n nuovo batterio si diffonde rapidamente da un Paese all’altro. I casi aumentano, i sistemi sanitari si attivano, i governi si coordinano. Le informazioni corrono veloci, le decisioni devono esserlo ancora di più. Non è una notizia. È una simulazione. Ma potrebbe essere realtà. È questo lo scenario immaginato dall’ Organizzazione mondiale della sanità con Polaris II, una delle più grandi esercitazioni globali mai organizzate per testare la risposta a una pandemia. Per due giorni, tra il 22 e il 23 aprile, 26 Paesi, oltre 600 esperti di emergenze sanitarie e oltre 25 partner dell’agenzia Onu hanno lavorato come se tutto stesse accadendo davvero.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Un batterio immaginario, ma una lezione reale: ecco cosa ha rivelato la simulazione globale dell’Oms

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Panoramica sull’argomento

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