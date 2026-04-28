Un'operazione di simulazione condotta dall'Organizzazione mondiale della sanità ha coinvolto 26 Paesi, con l’obiettivo di verificare come le nazioni si preparano ad affrontare una possibile pandemia. L’esercitazione si è svolta attraverso un esercizio di simulazione, con il fine di testare le capacità di risposta alle emergenze sanitarie di vasta portata. La partecipazione ha riguardato diversi Stati, che hanno messo alla prova i propri sistemi di gestione delle crisi.

Un’epidemia di un nuovo batterio si diffonde nel mondo: è lo scenario (immaginario) con cui l’Organizzazione mondiale della sanità ha messo alla prova la preparazione dei Paesi nella risposta alle pandemie e ad altre gravi emergenze sanitarie. Si chiama Polaris II, è un esercizio di simulazione di alto livello della durata di 2 giorni e ha coinvolto 26 Stati e territori, 600 esperti di emergenze sanitarie e oltre 25 partner dell’agenzia Onu. L’obiettivo primario di questa simulazione è stato quello di consentire alle nazioni di testare e valutare concretamente la propria preparazione di fronte a pandemie e altre gravi emergenze sanitarie. La...🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Oms simula una pandemia globale: coinvolti 26 Paesi

L'OMS SIMULA UNA NUOVA PANDEMIA - BN News

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