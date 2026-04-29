Lombardia è sotto allerta gialla per temporali a partire da mercoledì 29 aprile. L’allerta riguarda le zone delle Orobie, dei laghi e delle Prealpi Orientali. Sono previste precipitazioni temporalesche e raffiche di vento che possono raggiungere i 55 kmh. La protezione civile invita alla prudenza e a seguire eventuali aggiornamenti sulle condizioni meteorologiche.

? Cosa sapere Allerta gialla per temporali su Orobie, Laghi e Prealpi Orientali da mercoledì 29 aprile.. Piogge fino a 50mm e raffiche di vento da est oltre i 55kmh in pianura.. L’allerta meteo gialla per rischio temporali colpisce le Orobie Bergamasche, i Laghi e le Prealpi Orientali con validità dalle ore 12:00 di mercoledì 29 aprile fino alla mezzanotte successiva. Per consultare i dati ufficiali e monitorare l’evoluzione del rischio, è necessario fare riferimento esclusivamente ai bollettini emessi dal Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali di Regione Lombardia. La situazione meteorologica in Lombardia sta subendo un rapido peggioramento.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lombardia sotto allerta: temporali e raffiche di vento a 55 km/h

Notizie correlate

Forti temporali, raffiche di vento e incubo grandine: allerta meteo in Lombardia. Ecco dove e quandoMilano, 26 aprile 2026 – Dopo un weekend nel segno del sole e del cielo azzurro è in arrivo un inizio settimana dal sapore differente in Lombardia,...

Vento in Lombardia, resta l’allerta meteo: raffiche di Foehn fino a 80 km orariContinuano le giornate di vento forte sulla Lombardia dove resta attiva l’allerta meteo per le raffiche che stanno spazzando con maggiore o minore...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Scatta l’allerta meteo gialla per Monza e Brianza: forti temporali in arrivo; Meteo, scatta l'allerta a Milano: forti temporali in arrivo, ecco il piano d'emergenza; Rischio temporali e grandine. E poi? Col fine settimana la svolta (ma con temperature più normali); Allerta Meteo Lombardia: dal pomeriggio di oggi rischio temporali e grandine.

ALLERTA METEO GIALLA A MILANO OGGI E DOMANI | Atteso un forte temporale e possibili grandinateDiramata un'allerta meteo gialla: oggi gli occhi sono puntati sulla Lombardia, con la serata caratterizzata da violenti temporali ... ilsussidiario.net

Rischio di forti temporali, scatta l'allerta gialla anche in BrianzaAllerta gialla per il rischio di forti temporali anche in Brianza. Il centro funzionale monitoraggio rischi naturali di Regione Lombardia ha emesso un avviso di criticità valido a partire dalla mezzan ... monzatoday.it

Amiche e amici della Lombardia, in provincia di Lecco: questo sabato 2 maggio, alle ore 21.00, avrò il piacere di essere ospite a COLICO per: “ ” – sotto la direzione artistica della cara R - facebook.com facebook