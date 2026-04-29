Lombardia Nord | 10 eccellenze premiate tra innovazione e export

Durante l’undicesima edizione del premio Imprese Vincenti, Intesa Sanpaolo ha riconosciuto dieci aziende della Lombardia Nord. Le premiazioni si sono svolte recentemente e hanno riguardato attività che si sono distinte nel settore dell’innovazione e dell’export. Le imprese premiate rappresentano settori diversi e sono state selezionate sulla base dei risultati ottenuti in questi ambiti. L’evento ha coinvolto varie realtà imprenditoriali della regione.

? Cosa sapere Intesa Sanpaolo premia dieci imprese della Lombardia Nord durante l'undicesima edizione Imprese Vincenti.. L'export della zona ha superato i 48 miliardi nel 2025 con crescita del 6,3%.. A Bergamo, la divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo ha celebrato dieci realtà produttive della Lombardia Nord durante l’undicesima edizione del programma Imprese Vincenti. Il riconoscimento premia un gruppo eterogeneo di medie e piccole imprese che hanno dimostrato capacità di espansione attraverso l’innovazione tecnologica, la sostenibilità ambientale e l’apertura verso i mercati esteri. Tra le aziende selezionate figurano diverse realtà fondamentali per le filiere del Made in Italy, come il Cantiere Nautico Cranchi, COSPAL Composites, Farmaka, Fra.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lombardia Nord: 10 eccellenze premiate tra innovazione e export Notizie correlate Mezzogiorno al centro: 10 eccellenze premiate a NapoliDieci realtà produttive di Campania, Calabria e Sicilia sono state premiate oggi presso la Città della Scienza di Napoli durante il decimo... Lorenzo Cagnoni Award 2026: premiate le eccellenze dell’innovazione per il settore Horeca alla Beer&Food Attraction di Rimini«Il Lorenzo Cagnoni Award rappresenta un momento fondamentale per valorizzare le realtà che stanno guidando la trasformazione digitale e sostenibile... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Eccellenza Lombardia: Segui live con noi i match di oggi della trentatreesima giornata di campionato; Eccellenza e Promozione: I risultati delle Lodigiane; La Sported Maris, Eccellenza del calcio cremonese, approda nella massima categoria regionale; Tabellino partita Pianico vs Juvenes Pradalunghese. Ed è finalissima anche in Lombardia Nord. L'appuntamento è per domenica 3 maggio! #baskin #eisi #CIP - facebook.com facebook