Lorenzo Cagnoni Award 2026 | premiate le eccellenze dell’innovazione per il settore Horeca alla Beer&Food Attraction di Rimini

Lorenzo Cagnoni ha premiato le eccellenze dell’innovazione nel settore Horeca durante la Beer&Food Attraction di Rimini. L’evento, che richiama migliaia di operatori del settore, ha visto la consegna del riconoscimento a aziende che hanno presentato soluzioni all’avanguardia. In un’atmosfera di grande fermento tra gli stand affollati, i premi sono stati assegnati a proposte concrete e innovative per migliorare il servizio e la qualità dell’accoglienza.

Nel contesto di Beer&Food Attraction, in corso alla Fiera di Rimini, tra padiglioni gremiti di stand e numeri da record che confermano la centralità dell'evento per il comparto, si è svolta la cerimonia di consegna del Lorenzo Cagnoni Award 2026, riconoscimento dedicato alle soluzioni più innovative per il settore Horeca. Ad aprire la premiazione sono stati Corrado Peraboni, Amministratore Delegato di Italian Exhibition Group, Carmen Zeolla, Exhibition Manager di Beer&Food Attraction, e Gabriele Ferrieri, Presidente di Angi – Associazione Nazionale Giovani Innovatori, che hanno consegnato i riconoscimenti alle aziende vincitrici, sottolineando il valore strategico dell'innovazione per il futuro del settore.