Mezzogiorno al centro | 10 eccellenze premiate a Napoli

Oggi a Napoli, presso la Città della Scienza, sono state premiate dieci imprese provenienti da Campania, Calabria e Sicilia. L’evento fa parte del decimo appuntamento del programma Imprese Vincenti, dedicato a riconoscere l’eccellenza nel settore produttivo di queste regioni. Le aziende premiate rappresentano diversi settori e sono state selezionate tra le realtà più innovative e competitive del Sud Italia.

Dieci realtà produttive di Campania, Calabria e Sicilia sono state premiate oggi presso la Città della Scienza di Napoli durante il decimo appuntamento del programma Imprese Vincenti. L’iniziativa, promossa dalla Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo sotto la guida di Stefano Barrese, rappresenta il decimo incontro di un ciclo composto da quindici tappe totali dedicate alle eccellenze delle piccole e medie imprese italiane. Il sostegno strategico al tessuto imprenditoriale del Mezzogiorno. L’intervento di Intesa Sanpaolo mira a fornire alle PMI selezionate un supporto completo per ogni fase del percorso aziendale. Il progetto si...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mezzogiorno al centro: 10 eccellenze premiate a Napoli Notizie correlate Leggi anche: "Future Female": premiate le eccellenze del lavoro al femminile Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Il Mezzogiorno dopo il PNRR. Il futuro della politica di coesione; RAInchieste; Blog | Nel 2025 sono a rischio di povertà lavorativa il 10,2% degli occupati; Ecco cosa fare in Puglia e in Basilicata nel weekend dal 10 al 12 aprile 2026. Basilicata Digital Channel. . FAR CRESCERE IL MEZZOGIORNO: LA ZES UNICA E LE OPPORTUNITA' DI INTESA SANPAOLO SPIEGATE IN CONFINDUSTRIA Nella sede di Confindustria a Potenza tappa del roadshow nazionale di Confindustria e Intesa - facebook.com facebook In corso la sessione introduttiva di #AgendaSud2030 dal tema "Il #Mezzogiorno dal #PNRR al #bilancio #UE 2028-34". Il position paper #Merita sull'argomento è stato introdotto da @C_DeVincenti. Al panel, moderato da Ottavio Ragone, intervengono @Ga x.com