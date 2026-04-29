La Regione Lombardia ha annunciato un investimento di 115 milioni di euro destinato alla realizzazione di nuove piste ciclabili lungo il percorso che collega Milano a Monaco. L’obiettivo è ampliare la rete di percorsi urbani ed extraurbani dedicati alle biciclette, con l’intento di favorire spostamenti più sostenibili e migliorare la mobilità nella regione. Il progetto prevede interventi su diverse tratte, coinvolgendo diverse aree del territorio.

? Cosa sapere La Regione Lombardia stanzia 115 milioni di euro per il nuovo piano ciclabile regionale.. I fondi collegheranno Milano a Monaco e potenzieranno i percorsi lungo i canali lombardi.. Oltre 115 milioni di euro stanziati dalla Regione Lombardia per potenziare la rete ciclabile attraverso l’aggiornamento del Piano regionale della mobilità ciclistica, con nuovi tracciati che collegheranno Milano a Monaco e i canali storici. La decisione, presa dalla Giunta regionale, punta a trasformare il modo in cui ci si sposta tra le città e le campagne lombarde. L’assessore alle infrastrutture Terzi e l’assessore ai trasporti Lucente hanno presentato un documento che non guarda solo alla bellezza dei paesaggi, ma alla concretezza degli spostamenti quotidiani.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lombardia investe 115 milioni: nuove ciclabili da Milano a Monaco

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