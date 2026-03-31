Sardegna | via alle nuove gare marittime da 115 milioni

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha avviato le procedure di gara per i collegamenti marittimi tra la penisola e la Sardegna, con un importo complessivo superiore agli 115 milioni di euro. Le gare riguardano l’affidamento dei servizi di trasporto via mare, e le procedure sono state pubblicate di recente.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha dato il via alle procedure per affidare i collegamenti marittimi tra la penisola e la Sardegna, con un valore complessivo degli appalti che supera gli 115 milioni di euro. Le nuove gare coprono le tratte Civitavecchia-Arbatax-Cagliari e Napoli-Cagliari-Palermo, attualmente gestite da Grimaldi Euromed e destinate a scadere nel corso del 2026. La scadenza per la presentazione delle offerte è fissata al primo luglio, lasciando tempo ai vettori di preparare proposte che rispettino i requisiti stringenti del capitolato. Si tratta di una mossa strategica per garantire la continuità territoriale, elemento vitale per l’economia dell’isola, dove il trasporto marittimo rappresenta non solo un servizio pubblico ma l’arteria principale dello scambio commerciale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sardegna: via alle nuove gare marittime da 115 milioni Articoli correlati Sicurezza prima del profitto: F1 cancella GP da 115 milioniIl calendario della Formula 1 per il 2026 subisce una modifica strutturale improvvisa con la cancellazione dei Gran Premi di Bahrein e Arabia Saudita... La Commissione Ue presenta un nuovo strumento da 115 milioni per finanziare l’innovazioneLa Commissione europea ha presentato una proposta di regolamento per istituire il Programma per l’innovazione difensiva leggera e rapida, chiamato... Contenuti utili per approfondire Discussioni sull' argomento Sardegna, 100 milioni per i territori: via libera definitivo ai criteri del fondo complementare; SINISCOLA: COLLEGAMENTO DELLA NUOVA CONDOTTA IN VIA ISALLE; Più voli e nuove rotte: cosa cambia nella stagione estiva 2026 dell’aeroporto di Cagliari; Dal dolore per la perdita del papà morto di Covid alla rinascita: Mario e Giacomo Pais aprono il terzo negozio. Sardegna: Regione, via libera Piano emigrazione 2026-2028, nuove politiche per sardi nel mondoLa Regione ridisegna le politiche per le comunità sarde all'estero e introduce un nuovo impianto organizzativo fondato su ... agenzianova.com Sanità, a tre mesi dalle scadenze "obiettivi molto lontani": la #Sardegna rischia di dover restituire i fondi PNRR facebook Destinazione Cagliari-Sardegna-Italia, pubblicato l'avviso per la strategia di comunicazione. Manifestazioni di interesse da presentare entro le ore 12 del 14 aprile attraverso il Portale Appalti del Comune: informazioni, capitolato e modulistica. x.com