Oggi, giovedì 12 marzo 2026, è stato firmato un protocollo d’intesa che ha portato allo sblocco di un investimento di 53 milioni di euro destinati alla riqualificazione del quartiere Quarticciolo a Roma. Con questa cifra, si prevede di intervenire su circa 1.500 abitazioni e di avviare cantieri immediatamente. La firma segna un passo importante per il progetto di riqualificazione urbana.

Un protocollo d’intesa firmato oggi, giovedì 12 marzo 2026, ha sbloccato un investimento di 53 milioni di euro per la rigenerazione del Quarticciolo a Roma. La Regione Lazio e il governo hanno unito le risorse per trasformare uno dei quartieri più complessi della Capitale, con cantieri che partiranno nelle prossime settimane. L’obiettivo dichiarato è intervenire su oltre 1.500 alloggi, recuperando spazi non fruibili e migliorando la qualità della vita per i residenti. La somma totale deriva da due fonti distinte: 30 milioni provengono dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR) gestiti dalla Regione, mentre i restanti 23 milioni sono stanziamenti governativi previsti dal decreto Caivano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Quarticciolo: 53 milioni per 1.500 case e cantieri imminenti

Articoli correlati

Tutti (a parole) vogliono riqualificare il Quarticciolo. Ora la Regione annuncia un piano da 53 milioniProtocollo di intesa con il governo e Ater per il recupero infrastrutturale, sociale, ambientale, sanitario, economico del quartiere.

Roma, 1.5 milioni di euro per riqualificare aree verdi a Quarticciolo e Centocelle: cantieri in estate.Il Municipio V di Roma ha presentato un piano di riqualificazione per tre aree verdi nei quartieri di Quarticciolo e Centocelle, stanziando 1.

Tutti gli aggiornamenti su Quarticciolo 53 milioni per 1 500 case...

Temi più discussi: Tutti (a parole) vogliono riqualificare il Quarticciolo. Ora la Regione annuncia un piano da 53 milioni; Un nuovo volto per il Quarticciolo: sarà trasformato con 53 milioni; Da Regione Lazio e governo 53 milioni per riqualificare il Quarticciolo; INVITO STAMPA*** ROMA: QUARTICCIOLO, GIOVEDI 12 MARZO LA FIRMA DEL PROTOCOLLO PER LA RIQUALIFICAZIONE.

Quarticciolo, Regione e Governo firmano protocollo: stanziati 53 milioni per la riqualificazione del quartiereNewTuscia – ROMA – Un intervento integrato in uno dei quartieri periferici tra i più difficili della Capitale che prevede lo stanziamento di 53 milioni di euro per il recupero infrastrutturale, soci ... newtuscia.it

Da Regione Lazio e governo 53 milioni per riqualificare il Quarticciolo(ANSA) - ROMA, 12 MAR - Un intervento integrato per riqualificare uno dei quartieri periferici tra i più difficili della Capitale, il Quarticciolo, che prevede lo stanziamento di 53 milioni di euro. msn.com

“Tesoro” nascosto nel soppalco di casa al Quarticciolo: oltre 1 kg di droga sequestrata dai Falchi della #poliziadistato. Arrestato sessantunenne. #questuradiroma #essercisempre Clicca qui per leggere l'articolo completo https://questure.poliziadistato.it/it/R - facebook.com facebook

Nascondeva oltre un chilo di cocaina in casa a Roma, arrestato. Al Quarticciolo, la polizia sequestra 1800 dosi già confezionate #ANSA x.com