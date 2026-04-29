Lo studio di Sarah Thiele sul rischio di collisione tra satelliti | Meno di sei giorni in caso di eventi estremi

Un gruppo di ricercatori ha condotto uno studio per determinare quanto tempo potrebbe passare prima che si verifichi una collisione tra satelliti in presenza di eventi estremi. Il lavoro si concentra sui rischi legati alla perdita di controllo e monitoraggio delle orbite satellitari, analizzando i tempi di possibile collisione in situazioni di emergenza. La ricerca di Sarah Thiele fornisce dati precisi su questo scenario e i suoi possibili sviluppi.

Un gruppo di ricercatori ha cercato di capire in quanto tempo potrebbe versificarsi una collisione potenzialmente catastrofica tra satelliti nel caso di eventi estremi che potrebbero compromettere il controllo e monitoraggio sulle loro orbite. I risultati mostrano un significativo peggioramento del rischio di incidenti rispetto anche solo a pochi anni fa.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Bologna, Ravone a rischio alluvioni: studio Alma Mater per mitigare impatti eventi estremi e liberare tombatura.Ravone, Bologna al Lavoro per Domare la Montagna: Tra Dighe Virtuali e Interventi Immediati Bologna è chiamata a una sfida cruciale: rendere più... Sarah Michelle Gellar di Buffy L’Ammazzavampiri dice addio a Nicholas Brendon: “Ora sei in pace”Sarah Michelle Gellar con un post su Instagram dice addio al collega Nicholas Brendon, conosciuto sul set di Buffy L'ammazzavampiri.