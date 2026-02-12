Bologna Ravone a rischio alluvioni | studio Alma Mater per mitigare impatti eventi estremi e liberare tombatura

Bologna si prepara a un intervento urgente sul torrente Ravone. Gli esperti dell’Alma Mater hanno avviato uno studio per ridurre i rischi di alluvioni e proteggere le zone più a rischio. Nel frattempo, le autorità lavorano a una serie di interventi immediati, tra cui la creazione di dighe virtuali, per arginare le piene e mettere in sicurezza le aree circostanti. La città si muove per affrontare questa sfida, cercando di evitare disastri nelle prossime piogge intense.

Ravone, Bologna al Lavoro per Domare la Montagna: Tra Dighe Virtuali e Interventi Immediati. Bologna è chiamata a una sfida cruciale: rendere più sicuro il torrente Ravone, vulnerabile agli eventi meteorologici estremi. Uno studio commissionato dalla Regione Emilia-Romagna all’Alma Mater ha delineato una strategia complessa, che prevede interventi sia a monte, con la creazione di aree di accumulo d’acqua, sia in città, per liberare la tombatura ostruita e migliorare il deflusso. L’obiettivo è mitigare un rischio che si fa sentire sempre più forte, in un contesto di cambiamento climatico. Una Mappa dei Rischi: Lo Studio dell’Alma Mater.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Ravone Bologna

La città di Bologna interviene sul tratto tombato del torrente Ravone, dove le opere di sistemazione mirano a creare accumuli d’acqua sui colli e a liberare le condotte ostruite.

Negli ultimi due anni, si è osservato un significativo aumento degli eventi meteorologici estremi, che si manifestano con maggiore frequenza e intensità.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Ravone Bologna

Alluvione, le opere per il Ravone: Creare accumuli d’acqua sui colli e ‘liberare’ la tombatura ostruitaLo studio di Regione e Alma Mater: focus sulle sezioni a monte e a valle, nasce un modello digitale. Abbiamo ereditato strutture inadeguate, servono subito interventi. Ma non è facile capire quali ... msn.com

Dopo l’esondazione del Ravone. Via Montenero, lavori sotto la lente. FdI: Nessuna verifica sul giuntoI meloniani criticano il ripristino di un tratto devastato da acqua e fango: Non sembra garantire sicurezza. E Palazzo d’Accursio accelera sull’invio al Governo della lista di opere, vasche di ... ilrestodelcarlino.it