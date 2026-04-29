Lo storico dehors da smontare il Tar frena il Comune | sospesa la rimozione del bar La Quinta

Il Tar della Lombardia ha deciso di sospendere temporaneamente l’ordine di rimozione del dehors del bar La Quinta, situato in via Ballarini. La decisione è arrivata in seguito al ricorso presentato dai legali del locale, che avevano contestato l’atto del Comune di Como. Per ora, quindi, il dehors storico del bar rimane al suo posto, in attesa di ulteriori decisioni legali.