Lo storico dehors da smontare il Tar frena il Comune | sospesa la rimozione del bar La Quinta
Il Tar della Lombardia ha deciso di sospendere temporaneamente l’ordine di rimozione del dehors del bar La Quinta, situato in via Ballarini. La decisione è arrivata in seguito al ricorso presentato dai legali del locale, che avevano contestato l’atto del Comune di Como. Per ora, quindi, il dehors storico del bar rimane al suo posto, in attesa di ulteriori decisioni legali.
Per ora il dehors del bar La Quinta di via Ballarini non si tocca. Il Tar della Lombardia ha deciso di sospendere temporaneamente l’ordine di rimozione disposto dal Comune di Como, accogliendo il ricorso presentato dai legali del locale.Stop immediato per evitare danniLa decisione è arrivata con.🔗 Leggi su Quicomo.it
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