Lo spettacolo di Ballantini Conseguenze di 40 anni nei panni degli altri
Venerdì 8 maggio 2026 alle 21 si terrà al Teatro Fabrizio de André di Mandello del Lario l’ultimo appuntamento della stagione con “Lo spettacolo di Ballantini. Conseguenze di 40 anni nei panni degli altri”. Lo spettacolo vede l’artista portare sul palco le sue interpretazioni di personaggi e figure pubbliche, frutto di quattro decenni di lavoro nel campo dell’interpretazione e della satira.
Ultimo imperdibile appuntamento della Stagione con “”, in scena venerdì 8 maggio 2026 alle ore 21 al Teatro Fabrizio de André di Mandello del Lario.Lo spettacolo porta sul palcoscenico una selezione delle trasformazioni più.🔗 Leggi su Leccotoday.it
Notizie correlate
“Conseguenze di 40 anni nei panni di altri”: le trasformazioni di Dario Ballantini al Teatro VerdiSabato 7 marzo alle ore 21 appuntamento al Teatro Verdi con lo spettacolo di Dario Ballantini “Conseguenze di 40 anni nei panni di altri”: la...
"Mrs Pandolfire": ultima replica per lo spettacolo che vede Antonio Pandolfo nei panni di una donna al Teatro ApparteDopo i sold-out delle precedenti date, “Mrs Pandolfire”, il nuovo spettacolo con Antonio Pandolfo, torna sul palco del Teatro Apparte sabato 7 marzo,...