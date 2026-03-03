Mrs Pandolfire | ultima replica per lo spettacolo che vede Antonio Pandolfo nei panni di una donna al Teatro Apparte

Sabato 7 marzo alle 21, al Teatro Apparte, si terrà l'ultima replica dello spettacolo “Mrs Pandolfire” con Antonio Pandolfo nel ruolo di una donna. Dopo le precedenti date, tutte sold-out, lo spettacolo torna in scena per una serata finale. La rappresentazione è stata molto richiesta e ha riscosso grande interesse tra il pubblico.

