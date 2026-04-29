Liverpool piano Beukema | l’olandese del Napoli stuzzica i Reds

Il Liverpool sta seguendo con attenzione il difensore del Napoli, Sam Beukema, in vista del mercato estivo. La società inglese ha inserito il nome dell’olandese tra i possibili acquisti per rafforzare la linea difensiva. Beukema, che gioca nel club partenopeo, è sotto osservazione da parte dei dirigenti dei Reds, che stanno valutando eventuali mosse future. La sua situazione contrattuale e le prestazioni recenti sono tra i fattori analizzati.

? Cosa sapere Il Liverpool monitora il centrale del Napoli Sam Beukema per il prossimo mercato estivo.. Arne Slot punta sul difensore olandese per rinforzare la difesa di Anfield.. Il Liverpool punta il mirino contro Sam Beukema, centrale del Napoli, con un interesse concreto che parte dall’Inghilterra e mira a rivoluzionare la difesa dei Reds nel prossimo mercato estivo. L’indiscrezione arriva direttamente dai territori britannici, dove il monitoraggio sul difensore olandese è diventato un tema centrale nelle stanze dei dirigenti inglesi. Il club di Anfield sta valutando seriamente il profilo dell’ex giocatore del Bologna per rinforzare il reparto arretrato, in un momento delicato in cui si discute anche del futuro calcistico di Ibrahima Konate.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Liverpool, piano Beukema: l’olandese del Napoli stuzzica i Reds Notizie correlate Napoli, occhio al Liverpool: i reds puntano uno degli azzurri di ConteIl Napoli si prepara ad affrontare le ultime quattro partite del campionato con la consapevolezza che il secondo posto sarà l’obiettivo finale di... Leggi anche: TeamTalk: “Liverpool su Beukema. Slot lo vuole, Napoli fissa il prezzo” Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Calciomercato Napoli, Beukema nella lista di Slot per il Liverpool; Calciomercato Napoli, un top club mondiale sulle tracce di Beukema: l'indiscrezione dall'Inghilterra; Napoli, il Liverpool mette nel mirino Beukema: piace molto a Slot; Calciomercato Napoli, Slot vuole portare Beukema al Liverpool: l’annuncio dall’Inghilterra. Calciomercato Napoli, Slot vuole portare Beukema al Liverpool: l’annuncio dall’InghilterraTeamTalk, dall'Inghilterra, parla di un interesse molto forte per Sam Beukema da parte del Liverpool e soprattutto dall'allenatore dei Reds, Arne Slot. iamnaples.it Calciomercato Napoli, un top club mondiale sulle tracce di Beukema: l'indiscrezione dall'InghilterraIl Liverpool starebbe monitorando attentamente il difensore del Napoli Sam Beukema. Questa l'indiscrezione che arriva dall'Inghilterra. Secondo quanto appreso da TeamTalk, il centrale olandese è nel m ... napolitoday.it Francisco Conceição finisce nel mirino del Manchester United Dopo il Liverpool, che pensa a Chico come sostituto di Salah, anche i Red Devils si muovono per l’esterno portoghese. La Juve però, come riportato da La Gazzetta dello Sport, non ha intenzio - facebook.com facebook Secondo quanto riportato da TeamTalk, il Liverpool osserva con attenzione il futuro di #Beukema L'olandese sarebbe un pupillo di Slot x.com