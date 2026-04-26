LIVE Sinner-Moller ATP Madrid 2026 in DIRETTA | tra poco in campo il n1 al mondo

Tra qualche istante scenderanno in campo il tennista numero uno al mondo e il suo avversario, nel match valido per l’ATP di Madrid 2026. La partita si gioca sulla terra rossa del torneo spagnolo. Al momento, si attende di vedere come il giocatore italiano si adatterà alle condizioni del campo dopo la sua prima partita contro un altro concorrente.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.56 Vedremo se Sinner avrà metabolizzato le condizioni del campo e della terra rossa madrilena, offrendo una prestazione miglior rispetto a quella dell’esordio contro Bonzi. 15.52 Il danese arriva dalle qualificazioni. Al 1° turno ha eliminato Federico Cinà, al secondo ha approfittato del ritiro del canadese Diallo. E’ il n.169 del mondo. 15.50 Ben ritrovati, amici di OA Sport. Tra poco scenderà in campo Jannik Sinner contro il danese Elmer Moller. In palio gli ottavi di finale a Madrid. LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-GRIEKSPOOR DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI ERRANIPAOLINI-SIEGEMUNDZVORANEVA NON PRIMA DELLE 13.🔗 Leggi su Oasport.it

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