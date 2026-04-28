LIVE Sinner-Norrie ATP Madrid 2026 in DIRETTA | tra poco in campo il n1 al mondo

Tra pochi istanti inizia la partita tra il numero uno del mondo e il suo avversario nel torneo ATP di Madrid 2026. La diretta sarà disponibile per seguire ogni punto, mentre sono programmati anche gli incontri Musetti-Lehecka e Cobolli-Medvedev, con orari di inizio alle 11 e alle 19. I match si svolgono sui campi principali del torneo, in attesa delle sfide successive.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-LEHECKA (2° MATCH DALLE 11.00) LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-MEDVEDEV (2° MATCH DALLE 19.00) 10.42 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live di Sinner-Norrie, ottavo di finale del Masters 1000 di Madrid 2026. Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del match di singolare tra l’ azzurro Jannik Sinner, numero 1 del seeding e del mondo, ed il britannico Cameron Norrie, numero 19 del tabellone, valido per il quarto turno dell’ATP Masters 1000 di Madrid 2026 di tennis. L’italiano è alla ricerca del quinto titolo consecutivo in un Masters 1000 dopo Parigi 2025, Indian Wells, Miami e Montecarlo 2026: l’azzurro ha vinto gli ultimi 24 match disputati in tornei di questa categoria, portando a casa, in questi incontri, 48 set dei 50 giocati.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Norrie, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: tra poco in campo il n.1 al mondo Notizie correlate Leggi anche: LIVE Sinner-Moller, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: tra poco in campo il n.1 al mondo LIVE Sinner-Norrie, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: il n.1 in campo alle 11.00 contro l’atipico britannico che ha sconfitto 3 volte AlcarazCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-LEHECKA (2° MATCH DALLE 11. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Sinner-Norrie all'Atp Madrid 2026, dove vedere in tv e streaming; Madrid, Sinner-Norrie LIVE: segui la cronaca in diretta dalle 11; Sinner-Norrie, in palio i quarti: quando e dove vederla; Sinner-Norrie, ATP Madrid 2026: orario, tv, programma, streaming. Sinner-Norrie in diretta LIVE all’ATP Madrid 2026, in campo dalle 11: ottavi di finale per JannikNorrie ha speso belle parole su Jannik Sinner dopo l'allenamento condiviso. Direttamente da Madrid ai microfoni di Sky e dopo il successo su Tirante, il britannico ha dichiarato: Non ho mai affrontat ... fanpage.it LIVE Alle 11 Sinner-Norrie: in palio un posto nei quarti di MadridIl numero uno al mondo affronterà la testa di serie n° 19 del tabellone negli ottavi del Masters 1000 spagnolo ... gazzetta.it Sinner-Norrie, diretta ottavi di finale Masters 1000 Madrid: segui il tennis oggi LIVE facebook #Sinner- #Norrie, diretta ottavi di finale Masters 1000 Madrid: segui il tennis oggi LIVE x.com