LIVE Fonseca-Jodar 4-3 ATP Madrid 2026 in DIRETTA | scambio di break nel primo set

Durante la partita tra Fonseca e Jodar all'ATP di Madrid del 2026, si è assistito a un primo set combattuto caratterizzato da uno scambio di break. Nel corso delle prime fasi, i due giocatori hanno alternato punti di forza e momenti di difficoltà, portando il punteggio a un equilibrio che ha mantenuto alta l’attenzione. L’incontro prosegue con un ritmo intenso, con entrambi pronti a sfruttare ogni occasione per ottenere il vantaggio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Attacca il dritto e lo segue Jodar, questa volta non passa di rovescio Fonseca. 15-0 Servizio e dritto. 4-3 A zero il brasiliano. 40-0 Primo servizio e volèe del brasiliano. Vincente. 30-0 Ace. 15-0 Nei piedi il passante di rovescio di Fonseca. 3-3 Arriva a zero il contro break di Fonseca. 0-40 Lungo il rovescio di Jodar. 0-30 Risposta vincente di rovescio lungoriga. 0-15 Seconda agredibile, lo fa di dritto Fonseca. 2-3 Clamorosa risposta lungoriga di rovescio di Jodar, poi chiude e ottiene il break! 30-40 Nuovo errore di dritto di Fonseca. 30-30 Vincente il lungoriga di rovescio! 30-15 Prova a rispondere vincente ma sbaglia Jodar.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Fonseca-Jodar 4-3, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: scambio di break nel primo set Notizie correlate LIVE Fonseca-Jodar 2-2, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: siamo on serve nel primo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-2 A zero lo spagnolo! 40-0 Lungo il dritto. LIVE Cobolli-Kopriva 3-2, ATP Monaco 2026 in DIRETTA: scambio di break nel primo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-FILS NON PRIMA DELLE 16. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Live João Fonseca - Rafael Jódar - Madrid Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 26/04/2026; Sorpresa Jodar, prima vittoria su un Top 10: E' qui che alzi il livello; Diretta Joao Fonseca - Rafael Jodar - Men Single - Madrid Open 2026; Mutua Madrid Open Tennis | Fonseca - Jodar. LIVE Fonseca-Jodar 2-2, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: siamo on serve nel primo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon Pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’incontro molto intrigante di terzo turno ... oasport.it Fonseca contro Jodar a Madrid, supersfida tra astri nascenti: Sinner in tribuna ha spiato uno dei dueFonseca contro Jodar a Madrid, supersfida tra astri nascenti: tra loro il terzo incomodo tra Sinner e Alcaraz? Jannik è già andato a osservare Rafa. sport.virgilio.it È la partita più attesa della giornata e deve ancora iniziare. Mi pare chiaro che non dovesse essere l’ultimo match! #Fonseca #Jodar x.com Giocatori ai sedicesimi di finale a Madrid: Fils 2004 Prizmic 2005 Blockx 2005 Fonseca 2006 Jodar 2006 Merida 2004 Blockx 2005 Budvok Kyaer 2006 Vallejo 2004 Sinner con i suoi 24 anni e 8 mesi sta diventando anziano, ragazzi.... - facebook.com facebook