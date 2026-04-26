LIVE Fonseca-Jodar 2-2 ATP Madrid 2026 in DIRETTA | siamo on serve nel primo set

Sul campo si sta giocando il match tra Fonseca e Jodar nell’ATP di Madrid 2026, con il punteggio attuale di 2-2 nel primo set. Fonseca si trova attualmente in svantaggio di un gioco a zero, mentre nel primo punto il suo dritto è finito lungo. La partita prosegue con Fonseca che non riesce a rispondere al servizio dell’avversario con il suo rovescio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-2 A zero lo spagnolo! 40-0 Lungo il dritto. 30-0 Non risponde di rovescio Fonseca. 15-0 Lungoriga incisivo di dritto Jodar. 2-1 Con la prima Fonseca. 40-30 Servizio vincente. 30-30 Il nastro porta via il dritto di Fonseca. 30-15 Slice a segno Fonseca. 15-15 Prima vincente. 0-15 Risposta incisiva e nei piedi dello spagnolo. 1-1 Grande game salvato da Jodar. A-40 Ancora in manovra col dritto Jodar. Super! 40-40 Prima e dritto. 40-A Slice del sud americano, sbaglia di dritto Jodar. 40-40 Ace. 30-40 Prima vincente. 15-40 In stile provocatorio Fonseca urla a squarciagola nuovamente non appena atterra lungo il dritto difensivo di Jodar.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Fonseca-Jodar 2-2, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: siamo on serve nel primo set Notizie correlate LIVE Fonseca-Jodar, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: giocatori in campo a minutiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22:35 Attesa quindi per il derby della nuova generazione che vede di fronte il talento ormai affermato di... LIVE Fonseca-Jodar, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: il match di cartello che tutti aspettanoI due astro nascenti del tennis mondiale si sfidano per la prima volta in un torneo Masters 1000 e lo fanno arrivando da due percorsi diametralmente... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Live João Fonseca - Rafael Jódar - Madrid Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 26/04/2026; Fonseca contro Jodar a Madrid, supersfida tra astri nascenti: Sinner in tribuna ha spiato uno dei due; ATP Madrid 2026, Sinner e Musetti a caccia degli ottavi. Attesa per Fonseca-Jodar; Diretta Joao Fonseca - Rafael Jodar - Men Single - Madrid Open 2026. LIVE Fonseca-Jodar 1-0, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: iniziata la sfida tra i due giovani talentiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon Pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’incontro molto intrigante di terzo turno ... oasport.it Giocatori ai sedicesimi di finale a Madrid: Fils 2004 Prizmic 2005 Blockx 2005 Fonseca 2006 Jodar 2006 Merida 2004 Blockx 2005 Budvok Kyaer 2006 Vallejo 2004 Sinner con i suoi 24 anni e 8 mesi sta diventando anziano, ragazzi.... - facebook.com facebook #Fonseca vs #Jodar Non vedo l’ora di vedere questa partita domani! Chissà se @LuigiAnsaloni vorrà parlarne con me domani in Foot Fault… Per voi chi vince x.com