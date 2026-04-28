LIVE Cobolli-Medvedev 6-3 5-6 ATP Madrid 2026 in DIRETTA | si avvicina il tie-break nel secondo set!

Al torneo ATP di Madrid, i giocatori stanno affrontando il secondo set con il punteggio di 6-3, 5-6. In questa fase, si avvicina il tie-break, mentre il punteggio si fa più combattuto. Durante lo scambio, il russo ha messo in rete un rovescio diagonale, e Medvedev ha risposto con una volée vincente. La partita si sta delineando come molto equilibrata, con entrambi i contendenti pronti a giocarsi l’ultimo colpo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 In rete il rovescio diagonale del russo, serve una prima! 0-30 Volée vincente di Medvedev. Momento delicatissimo. Seconda, ancora. 0-15 In rete il dritto in corsa di Cobolli, ottimo scambio gestito da Medvedev. Seconda palla ad inizio game per Flavio. 5-6 GAME MEDVEDEV. Ace del russo che ritorna in vantaggio. 40-30 Passante irreale di Medvedev che si salva con un recupero degno del suo nome. Flavio non ha potuto fare di più, match di altissimo livello da una parte e dall’altra. 30-30 Il kick di Medvedev non da fastidio a Cobolli che spinge con il rovescio prima in lungolinea e poi in diagonale. Ancora una seconda.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Medvedev 6-3 5-6, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: si avvicina il tie-break nel secondo set! Notizie correlate LIVE Cobolli-Medvedev 6-3 2-1, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: break importantissimo dell’azzurro nel secondo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-1 BREAK COBOLLI! Terzo doppio fallo del game per il russo che consegna il servizio all’azzurro! Seconda!... LIVE Cobolli-Medvedev 5-2, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: l’azzurro trova il break giocando un set pazzesco!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE A-40 Grandissima, immensa, prima di servizio di Cobolli che con il servizio esterno infila il punto e... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Dove vedere Cobolli-Medvedev stasera in tv, ATP Madrid 2026: orario, programma, streaming; Cobolli-Medvedev vale i quarti: quando e dove vederla; Alcaraz salta anche Roma e Parigi: la situazione del ranking Atp; Cobolli batte Vallejo in due set: agli ottavi c'è Medvedev. LIVE Cobolli-Medvedev 6-3 4-5, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: contro break del russo che sale in vantaggio nel secondo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Ancora una seconda. 30-15 Si difende alla sua maniera Flavio, ma il passante di dritto incrociato dell'azzurro ... oasport.it Cobolli diretta Atp Madrid: segui l'azzurro contro Medvedev agli ottavi. Tennis oggi LIVEL'azzurro sfida il russo sulla terra rossa del Masters 1000 spagnolo, in palio c'è il pass per i quarti di finale: aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it E sto guardando Cobolli-Medvedev, se questo non è amore per il Gioco… x.com Tennis, Atp Madrid Open: Flavio Cobolli in campo contro Daniil Medvedev. Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale https://www.rainews.it/maratona/2026/04/tennis-atp-madrid-si-parte-sinner-musetti-news-aggiornamenti-video-dirette-49661251-e1e4-4 - facebook.com facebook