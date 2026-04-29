LIVE Sinner-Jodar 6-2 ATP Madrid 2026 in DIRETTA | il n1 chiude il primo set

Al torneo ATP di Madrid, il primo set tra il giocatore italiano e il suo avversario spagnolo si è concluso con il punteggio di 6-2 in favore del primo. Il match, durato 44 minuti, ha visto Sinner chiudere il set con alcuni errori in diritto, tra cui un colpo finito in rete. La partita prosegue con l'incontro ancora aperto.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-2 Altro diritto in rete dello spagnolo. Sinner si aggiudica il primo set in 44 minuti. Dobbiamo dirlo con onestà: il punteggio è sin troppo punitivo nei confronti di Jodar, che ha creato più di un grattacapo al n.1 del mondo. 40-15 Sul nastro e poi in corridoio il diritto di Jodar. 30-15 Ace esterno del n.1. 15-15 Servizio vincente al centro, in rete la risposta di diritto del n.42. 0-15 Il diritto in contropiede di Sinner in uscita dal servizio termina fuori. 5-2 Doppio break di Sinner. Jodar stecca di diritto. 0-40 Largo il diritto dello spagnolo in uscita dal servizio. Tutte risposte aggressive di Sinner.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Jodar 6-2, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: il n.1 chiude il primo set Notizie correlate LIVE Sinner-Jodar, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: Potapova domina il primo set con PliskovaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:33 Nel primo dei due quarti di finale del singolare femminile Anastasia Potapova si è imposta con un... LIVE Sinner-Jodar, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: Pliskova vince il tie-break del secondo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:41 Karolina Pliskova chiude il secondo set al tie-break per 7-4. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Sinner-Jodar, vale un posto in semifinale: in campo dalle 16.00; Sinner-Jodar si vedrà su TV8 in chiaro oggi? Orario, canali esatti, streaming; Jannik Sinner alla prova Jodar: Sarà interessante, ho visto la partita con Fonseca. Non sarà l’unica…; Jodar-Kopriva: highlights Atp Madrid. VIDEO. LIVE Sinner-Jodar 6-2, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: il n.1 chiude il primo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 Lunga la risposta di diritto di Sinner. Anche Jodar, come tutti i suoi connazionali, non lesina i 'vamos'. oasport.it Diretta Live Sinner-Jodar Madrid Quarti di finale: doppio break di vantaggio per JannikTurno di battuta quindici per il numero uno al mondo che conquista il primo set contro Jodar, nonostante un inizio in salita, merito anche dello spagnolo. Prima vincente dell’azzurro, gran recupero de ... sport.virgilio.it #Sinner- #Jodar, orario e dove vedere in tv e streaming il Masters 1000 di Madrid x.com «Posso battere Sinner»: Jodar, giovanissimo e irriverente Guarda le immagini - facebook.com facebook