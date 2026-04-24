LIVE Sinner-Bonzi 6-6 ATP Madrid 2026 in DIRETTA | si va al tie-break

Al torneo ATP di Madrid 2026, la partita tra Sinner e Bonzi si trova sul punteggio di 6-6, portando i giocatori al tie-break. Durante lo scambio, Bonzi ha colpito il nastro con la risposta, causando un rimbalzo inaspettato che ha finito nel campo di Sinner. Quest’ultimo ha risposto con un rovescio che è finito in rete, rendendo il punteggio ancora più incerto.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-2 Che sfortuna. La risposta di Bonzi colpisce il nastro, la palla si impenna e finisce nel campo di Sinner, che mette in rete il rovescio. Stavolta deve giocare la seconda Sinner. 1-1 Ace al centro del n.1. 0-1 Sinner costretto sulla difensiva: sbaglia un altro rovescio incrociato. 6-6 Ace al centro. Si va al tie-break. 40-0 Lungo il rovescio incrociato di Bonzi. 30-0 Servizio vincente al centro. 15-0 Battuta vincente al centro dell’azzurro. N.1 sin qui non così centrato, soprattutto di rovescio. Non si è ancora adattato alle condizioni di Madrid, contesto dove peraltro ha storicamente sempre faticato.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Bonzi 6-6, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: si va al tie-break Jannik Sinner vs Daniil Medvedev For The Trophy | Indian Wells 2026 Final Highlights Notizie correlate LIVE Sinner-Zverev 6-3, 6-6, ATP Miami 2026 in DIRETTA: si va al tie-breakCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ERRANI/PAOLINI-MERTENS/ZHANG (DOPO SINNER-ZVEREV) 3-3 Servizio esterno e schiaffo al... Leggi anche: LIVE Sinner-Michelsen 7-5, 6-6, ATP Miami 2026 in DIRETTA: si va al tie-break Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Sinner-Bonzi al Madrid Open, dove vedere in tv e streaming; Sinner, il cammino del n°1 a Madrid inizia con Bonzi: quando e dove vederla; Madrid, Sinner-Bonzi LIVE: gli aggiornamenti dalle 16; Sinner-Bonzi, ATP Madrid 2026: orario, tv, programma, streaming. Sinner-Bonzi in diretta LIVE all’ATP di Madrid 2026 6-6: il primo set si decide al tie-breakL'avventura della testa di serie numero uno inizierà dal secondo turno dunque dopo il bye del primo. In caso di vittoria in tabellone affronterà ai sedicesimi Moller che ha superato su Diallo. Poi il ... fanpage.it LIVE Sinner-Bonzi 6-6, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: si va al tie-breakCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-4 Servizio e schiaffo al volo dell'azzurro. 1-4 Pazzesco Bonzi. Fa correre Sinner di diritto e di rovescio, ... oasport.it 6 a 6 Sinner Bonzi facebook #Sinner-Bonzi diretta Atp Madrid: segui l'esordio di Jannik. Tennis oggi LIVE x.com