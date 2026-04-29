LIVE Sinner-Jodar 6-2 0-1 ATP Madrid 2026 in DIRETTA | lo spagnolo serve per primo nel secondo set

Nel secondo set tra Sinner e Jodar all’ATP Madrid 2026, lo spagnolo ha iniziato al servizio, con l’italiano che ha risposto con un ace esterno portandosi sul 15-0. Successivamente, Sinner ha commesso un errore lungo il diritto lungolinea, lasciando Jodar sul 0-1. La partita è in corso e gli aggiornamenti continuano in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Ace esterno di Sinner. 0-1 Lungo il diritto lungolinea dell’italiano. 40-30 Lunga la risposta di diritto di Sinner. Anche Jodar, come tutti i suoi connazionali, non lesina i ‘vamos’. 30-30 Largo il diritto incrociato di Jodar. 30-15 Doppio fallo del n.42. 30-0 Ace al centro dello spagnolo. 15-0 Jodar avanza a rete e chiude con la seconda volée di diritto. Inizia il secondo set con Jodar in battuta. Sinner è stato costretto a salvare due palle break. Ha servito il 60% di prime, ottenendo il 62% dei punti. La resa con la seconda è stata del 64%. 6-2 Altro diritto in rete dello spagnolo. Sinner si aggiudica il primo set in 44 minuti.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Jodar 6-2, 0-1, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: lo spagnolo serve per primo nel secondo set Notizie correlate Leggi anche: LIVE Sinner-Alcaraz 0-1, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: serve per primo lo spagnolo nel set iniziale LIVE Fonseca-Jodar 2-2, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: siamo on serve nel primo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-2 A zero lo spagnolo! 40-0 Lungo il dritto. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Sinner-Jodar, vale un posto in semifinale: in campo dalle 16.00; Sinner-Jodar si vedrà su TV8 in chiaro oggi? Orario, canali esatti, streaming; Jannik Sinner alla prova Jodar: Sarà interessante, ho visto la partita con Fonseca. Non sarà l’unica…; Jodar-Kopriva: highlights Atp Madrid. VIDEO. Diretta Live Sinner-Jodar Madrid Quarti di finale: doppio break di vantaggio per JannikParte forte Jodar, che replica anche col diritto, ma si complica la vita da solo commettendo doppio fallo. Lo spagnolo forza ancora la soluzione col diritto e concede la parità all’azzurro. L’iberico ... sport.virgilio.it LIVE Sinner-Jodar 6-2, 0-1, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: lo spagnolo serve per primo nel secondo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-1 Battuta vincente al centro. 40-15 Diritto incrociato vincente dello spagnolo. 40-0 Stupendo punto. Palla ... oasport.it Parata di stelle per la sfida tra Sinner e Jodar: i campioni del Real Madrid in tribuna - facebook.com facebook #Sinner- #Jodar, orario e dove vedere in tv e streaming il Masters 1000 di Madrid x.com