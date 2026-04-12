LIVE Sinner-Alcaraz 0-1 ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA | serve per primo lo spagnolo nel set iniziale

Al primo scambio del match tra Sinner e Alcaraz a Montecarlo, lo spagnolo serve per primo e realizza un colpo vincente con un diritto inside-out dopo uno scambio lungo. Il punteggio è di 15 pari. La partita inizia con un ritmo intenso, con Alcaraz che alza la velocità dei colpi. La sfida prosegue con l’obiettivo di conquistare il primo set.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Primo scambio lungo. Alcaraz tira sempre più forte e chiude con un diritto vincente inside-out. 15-0 Lungo il rovescio incrociato di Alcaraz. 0-1 Larga la risposta di diritto dell’italiano. 40-15 Battuta vincente al centro del n.1. 30-15 Lungo il rovescio centrale di Alcaraz. 30-0 Largo il rovescio lungolinea di Sinner. 15-0 Servizio vincente per lo spagnolo. 15.12 Inizia la partita con Alcaraz in battuta. 15.08 Inizia la fase di riscaldamento. 15.07 Sinner vince il sorteggio e decide di ricevere nel primo game. 15.04 Inno monegasco. 15.03 Il vento è talmente forte che sposta visibilmente i capelli di Sinner e Alcaraz.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Alcaraz 0-1, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: serve per primo lo spagnolo nel set iniziale Leggi anche: LIVE Sinner-Alcaraz 0-0, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: l’azzurro decide di rispondere nel primo game LIVE Alcaraz-Vacherot, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: Sinner alle 13:30. A seguire l’iberico opposto al monegasco nel primo pomeriggioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-ZVEREV DALLE 13. jannik sinner e alcaraz mandano un cuore ai fans a Seoul in corea - #janniksinner #sinner #italia