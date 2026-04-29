LIVE Sinner-Jodar 3-2 ATP Madrid 2026 in DIRETTA | break con un rovescio eccezionale

Sul campo si sta giocando la partita tra Sinner e Jodar, con il punteggio attuale di 3-2. Durante uno scambio, l’italiano ha ottenuto un punto con un rovescio particolarmente preciso. In questo momento, si trova sul punteggio di 40-40, mentre lo spagnolo ha commesso un errore con un diritto lungo il campo centrale. La partita si svolge nell’ambito dell’ATP Madrid 2026.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Lungo il diritto centrale dello spagnolo. 30-40 Largo il diritto incrociato dell’italiano. Sta sbagliando tanto. Seconda di servizio. 30-30 Diritto lungolinea vincente del n.42. Sinner applaude l’avversario. 30-15 Sinner non chiude lo schiaffo al volo, anche la volée di diritto non è risolutiva, ma il passante di diritto dello spagnolo termina in rete. 15-15 Aveva fatto tutto bene Sinner, ma sbaglia l’ultimo rovescio incrociato in avanzamento. 15-0 Servizio, rovescio e schiaffo al volo di Sinner. 3-2 BREAK SINNER! Eccezionale rovescio lungolinea vincente del n.1. Eccezionale! All’incrocio delle righe.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Jodar 3-2, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: break con un rovescio eccezionale Notizie correlate Leggi anche: LIVE Sinner-Jodar 1-2, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: l’italiano non sfrutta 2 palle break LIVE Sinner-Jodar, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: Pliskova vince il tie-break del secondo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:41 Karolina Pliskova chiude il secondo set al tie-break per 7-4. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Live Jannik Sinner - Rafael Jódar - Madrid Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 29/04/2026; Sinner-Jodar si vedrà su TV8 in chiaro oggi? Orario, canali esatti, streaming; ATP Madrid, Sinner sfida l’idolo di casa Jodar: programma e diretta streaming; Sinner-Jodar, vale un posto in semifinale: in campo dalle 16.00. Diretta Live Sinner-Jodar Madrid Quarti di finale: Jannik si prende il breakPrima vincente dell’azzurro, gran recupero dello spagnolo. Poi Sinner trova la volèe, ma sbaglia col diritto. Jodar prende fiducia e in accelerazione si costruisce palla del contro break, la quale vie ... sport.virgilio.it Sinner-Jodar in diretta LIVE 3-2: punto strepitoso di Jannik, arriva il breakJannik Sinner gioca oggi contro Rafael Jodar nei quarti di finale del torneo di Madrid a partire dalle ore 16. Il numero uno al mondo scende in campo sul Manolo Santana Stadium contro il talento spagn ... fanpage.it #Sinner- #Jodar, orario e dove vedere in tv e streaming il Masters 1000 di Madrid x.com «Posso battere Sinner»: Jodar, giovanissimo e irriverente Guarda le immagini - facebook.com facebook