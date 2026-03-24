LIVE Sinner-Michelsen 4-5 ATP Miami 2026 in DIRETTA | l’italiano non sfrutta 4 palle break

Al torneo ATP di Miami, la partita tra Sinner e Michelsen prosegue con il punteggio di 4-5. L’italiano ha avuto quattro opportunità di break, senza riuscire a sfruttarle. Attualmente il punteggio è 15-15, con Sinner che risponde con un rovescio lungolinea sulla seconda palla dell’avversario. La sfida continua senza ulteriori variazioni nel punteggio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Lunga la risposta di rovescio di Sinner sulla seconda dell’avversario. Errore che pesa. 0-15 Lungo il diritto incrociato del n.40. 5-5 Lungo il diritto dell’americano. Non è un Sinner esplosivo sin qui. Abbastanza contratto. 40-0 Seconda aggressiva di Sinner, in rete la risposta di diritto di Michelsen. 30-0 Servizio e diritto incrociato vincente di Sinner. 15-0 In rete il rovescio incrociato del n.40. Sinner inizia con una seconda. 4-5 Servizio, diritto e volée di Michelsen. Brutto game per Sinner, che non ha sfruttato 4 palle break. Conoscendo il suo animo sensibile, potrebbe averne risentito dopo aver colpito involontariamente l’avversario. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Michelsen 4-5, ATP Miami 2026 in DIRETTA: l’italiano non sfrutta 4 palle break Articoli correlati LIVE Sinner-Dzumhur 6-3 3-2, ATP Miami 2026 in DIRETTA: il bosniaco annulla le palle del doppio break, l’azzurro spinge!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Sinner arriva alla palla corta del bosniaco ma sbaglia la contro smorzata. LIVE Sinner-Michelsen 3-4, ATP Miami 2026 in DIRETTA: inizio di partita complessoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 Sinner scaglia fuori un diritto incrociato a campo spalancato. Aggiornamenti e contenuti dedicati a LIVE Sinner Michelsen 4 5 ATP Miami... Temi più discussi: Sinner sfida Michelsen agli ottavi: oggi in campo dopo le 21.00; Sinner-Michelsen oggi al Miami Open 2026: quando si gioca e dove vederla in tv e in streaming; Dove e a che ora vedere Sinner-Michelsen al Masters 1000 di Miami in tv e streaming; Sinner-Michelsen oggi, ATP Miami 2026: orario, tv, partite precedenti, streaming. LIVE Sinner-Michelsen 3-4, ATP Miami 2026 in DIRETTA: inizio di partita complessoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-4 Ace al centro di Sinner. 40-15 Sinner fa correre Michelsen, che alla fine mette il diritto in rete. 30-15 ... oasport.it Sinner-Michelsen in diretta LIVE 3-4: Jannik in campo contro l’americano negli ottavi di finale del Miami OpenLa diretta di Sinner-Michelsen, partita valida per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Miami: cronaca e risultato live, con gli highlights del match ... fanpage.it #Sinner diretta Atp Miami: segui gli ottavi di finale contro Michelsen x.com Sinner diretta Atp Miami: segui gli ottavi di finale contro Michelsen live - facebook.com facebook