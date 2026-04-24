LIVE Sinner-Bonzi 6-7 6-1 0-1 ATP Madrid 2026 in DIRETTA | sfumano 2 palle break in apertura

Durante la partita tra Sinner e Bonzi all’ATP di Madrid, il primo set si è concluso con un punteggio di 7-6, mentre nel secondo l’italiano ha vinto 6-1. Nel terzo set, Bonzi ha preso il servizio dell’avversario in apertura e si trova in vantaggio 1-0. Nel corso del game, sono state sfiorate due palle break in apertura, e l’azione si è conclusa con un diritto lungolinea vincente di Sinner in risposta a un colpo di Bonzi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 Diritto lungolinea in contropiede vincente dell’italiano. 40-15 Servizio esterno e rovescio lungolinea vincente del n.104. 30-15 Servizio e diritto di un Bonzi che ha ritrovato la verve del primo set. 15-15 Lungo il diritto del francese. 15-0 Brutto errore di Sinner con il rovescio inside-out. 1-1 Rovescio lungolinea sulla riga vincente per il n.1. 40-30 Servizio, diritto e rovescio vincente incrociato vincente in avanzamento per l’italiano. 30-30 Attenzione. Sinner abbassa il ritmo e poi sbaglia di diritto. La situazione resta delicata, bisogna evadere dalle sabbie mobili odierne! 30-15 Largo il diritto a sventaglio di Sinner in uscita dal servizio.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Bonzi 6-7, 6-1, 0-1, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: sfumano 2 palle break in apertura Notizie correlate Leggi anche: LIVE Sinner-Bonzi 6-6, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: si va al tie-break LIVE Sinner-Bonzi 6-7, 3-1, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: arriva il break alla nona occasioneCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Servizio esterno e schiaffo al volo vincente dell’italiano. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Sinner-Bonzi al Madrid Open, dove vedere in tv e streaming; Madrid, Sinner-Bonzi LIVE: gli aggiornamenti dalle 16; Sinner-Bonzi, ATP Madrid 2026: orario, tv, programma, streaming; Sinner-Bonzi oggi in TV all'ATP Madrid 2026: a che ora e dove vedere il match di tennis in streaming. LIVE Sinner-Bonzi 6-7, 6-1, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: reazione veemente del n.1, si va al terzoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 Lungo il rovescio del francese in uscita dal servizio. 17.50 Inizia il terzo set con Bonzi in battuta. oasport.it Sinner-Bonzi in diretta LIVE 6-7 6-1: Jannik vince il secondo set e rimette tutto in paritàL'avventura della testa di serie numero uno inizierà dal secondo turno dunque dopo il bye del primo. In caso di vittoria in tabellone affronterà ai sedicesimi Moller che ha superato su Diallo. Poi il ... fanpage.it 2 a 1 Sinner Bonzi secondo set facebook #Sinner-Bonzi diretta Atp Madrid: segui l'esordio di Jannik. Tennis oggi LIVE x.com