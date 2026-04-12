LIVE Sinner-Alcaraz 0-0 ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA | l’azzurro decide di rispondere nel primo game

Al torneo di Montecarlo, la partita tra Sinner e Alcaraz è iniziata con il primo game in corso. L’azzurro ha vinto il sorteggio e ha scelto di rispondere. Le luci sono accese sul campo mentre i due giocatori si preparano a scendere in campo per questa sfida valida per la fase principale del torneo. La tensione si percepisce sin dalle prime battute di questa partita.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.08 Inizia la fase di riscaldamento. 15.07 Sinner vince il sorteggio e decide di ricevere nel primo game. 15.04 Inno monegasco. 15.03 Il vento è talmente forte che sposta visibilmente i capelli di Sinner e Alcaraz. 15.03 Giocatori in campo. 15.02 Stanno per arrivare Sinner ed Alcaraz. 14.55 Alcaraz sarà in campo anche la prossima settimana nell’ATP 500 di Barcellona. Sinner invece si dedicherà alla preparazione in vista di Madrid, Roma e Parigi. 14.51 L’ultima sfida risale alla finale delle ATP Finals di Torino. Sinner si impose per 7-6 (4), 7-5. 14.48 Cielo nuvoloso nel Principato. 14.46 C’è vento a Montecarlo.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Alcaraz 0-0, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: l’azzurro decide di rispondere nel primo game LIVE Sinner-Auger Aliassime 6-3, 0-1, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: primo game del secondo set ai vantaggiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-SAKATSUME (2° MATCH DALLE 12. LIVE Alcaraz-Vacherot, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: Sinner alle 13:30. A seguire l’iberico opposto al monegasco nel primo pomeriggioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-ZVEREV DALLE 13. Il punto con cui Jannik Sinner ha ottenuto il break decisivo nel primo set sul 5-5