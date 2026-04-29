LIVE Italia-Svizzera Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA | scontro diretto per i playoff

Questa sera seguiremo la partita tra Italia e Svizzera valida per i Mondiali di curling misto 2026, disputati a Ginevra. Si tratta della settima sfida degli azzurri nel torneo e potrebbe determinare l'accesso ai playoff. La partita si svolge in diretta, con aggiornamenti in tempo reale sui risultati e le azioni più importanti. Gli appassionati seguono l'incontro attraverso questa copertura live.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Svizzera, settima sfida degli azzurri ai Mondiali di curling misto 2026 in programma a Ginevra in Svizzera. Dopo sei partite intense e ricche di emozioni, l’Italia si prepara a vivere un passaggio chiave del proprio cammino ai Mondiali 2026 di curling doppio misto. Sul ghiaccio di Ginevra, Stefania Constantini e Amos Mosaner affrontano la Svizzera padrona di casa nella settima sfida del round robin, in un confronto che può incidere in maniera determinante sulla corsa alle semifinali. Il percorso degli azzurri è stato fin qui di altissimo livello.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Svizzera, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: scontro diretto per i playoff Notizie correlate LIVE Italia-Canada, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: scontro diretto cruciale per la qualificazioneCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Canada, quarta sfida degli... LIVE Italia-Canada, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: scontro diretto che vale il primo postoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Canada, quarta sfida degli... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: LIVE Italia-Svizzera, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: scontro diretto per i playoff; Qualificazioni Mondiali 2027: presentata a Faenza la sfida Italia - Svizzera · Il 17 maggio appuntamento al Pala Cattani; Mondiali di Curling 2026 nel doppio misto: Stefania Constantini e Amos Mosaner, il calendario delle partite e dove vedere; Italia-Svizzera vale per i mondiali. LIVE Italia-USA 10-1, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: tutto facile per gli azzurri contro gli americaniCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-FINLANDIA DI CURLING MISTO DALLE 10.00 20.18: per questa sera è tutto, grazie per ... oasport.it LIVE Italia-Finlandia 9-2, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: dominio azzurro, arriva la quarta vittoria per Constantini/MosanerCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-USA DI CURLING MISTO DALLE 19.00 11.17: Per ora è tutto, appuntamento alle 19.00 per ... oasport.it Alta tensione tra Italia e Svizzera sulle fatture dei feriti di Crans-Montana ospedalizzati a Sion. Il già consigliere agli Stati: «Dispiace, perché la disponibilità di sedersi al tavolo c'è» - facebook.com facebook La mutua #svizzera ha chiesto all’Italia il rimborso di 108 mila euro di spese sanitarie per il breve ricovero di tre giovani rimasti feriti nel rogo del #Constellation. Il nostro Paese si è fatto carico per settimane della cura di due cittadini svizzeri all’ospedale Niguar x.com