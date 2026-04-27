LIVE Italia-Canada Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA | scontro diretto cruciale per la qualificazione

Da oasport.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi si svolge la partita tra Italia e Canada ai Mondiali di curling misto 2026 a Ginevra. È la quarta sfida per la nazionale italiana in questa competizione. La partita è trasmessa in diretta e permette di seguire passo dopo passo l’andamento del match. Gli azzurri cercano di ottenere un risultato utile in vista delle fasi successive del torneo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Canada, quarta sfida degli azzurri ai Mondiali di curling misto 2026 in programma a Ginevra in Svizzera. Dopo un avvio impeccabile, l’Italia si prepara ad affrontare il primo vero snodo del proprio Mondiale di curling doppio misto. Sul ghiaccio di Ginevra, nella giornata di lunedì 27 aprile, Stefania Constantini e Amos Mosaner sfidano il Canada nella quarta partita del round robin, in quello che si presenta come uno scontro diretto di altissimo livello per il primato nel gruppo B. Il percorso degli azzurri fin qui è stato perfetto.🔗 Leggi su Oasport.it

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