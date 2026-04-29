Durante la partita tra Italia e Svizzera ai Mondiali di curling misto 2026, gli azzurri hanno ottenuto la loro sesta vittoria consecutiva con un punteggio di 8-4. La fase a eliminazione diretta sembra ormai certa per la squadra italiana, che domani dovrà disputare due incontri per concludere il round robin. La classifica aggiornata dei campionati mostra la posizione della squadra italiana in testa alla graduatoria.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA DEI MONDIALI DI CURLING 15.44: Fase ad eliminazione diretta praticamente in ghiaccio per gli azzurri, domani doppia sfida per Mosaner e Constantini a chiudere il round robin. Per oggi è tutto, grazie per averci seguito e buon pomeriggio! 15.40: L’Italia batte la Svizzera 8-4 e conquista la sua sesta vittoria e si prende un’altra fetta di semifinale 15.38: Un punto svizzero nel penultimo end: 8-4 13.36: Una stone svizzera a punto quando mancano gli ultimi due tiri alla fine del penultimo end 13.32: Una stone azzurra a punto dopo 4 tiri del settimo end 15.25: Tre punti per l’Italia! Constantini piazza la terza stone a punto e l’Italia è avanti 8-3 15.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Italia-Svizzera 8-4 Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: sesta vittoria azzurra senza patemi!

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