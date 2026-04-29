LIVE Italia-Svizzera 8-3 Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA | tris di punti azzurri nel sesto end!

La partita tra Italia e Svizzera ai Mondiali di curling si sta svolgendo con l’Italia che ha realizzato un tris di punti nel sesto end. Al momento, nel settimo end, una pietra azzurra è stata posizionata correttamente dopo quattro tiri. La diretta continua con aggiornamenti in tempo reale, mentre i punteggi e le statistiche vengono costantemente aggiornati sul sito ufficiale. La gara si sta svolgendo in un’atmosfera di grande tensione e attenzione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA DEI MONDIALI DI CURLING 13.32: Una stone azzurra a punto dopo 4 tiri del settimo end 15.25: Tre punti per l’Italia! Constantini piazza la terza stone a punto e l’Italia è avanti 8-3 15.17: Una stone azzurra a punto dopo 4 tiri del sesto end 15.16: La misurazione toglie un punto alla Svizzera: 5-3 15.11: L’errore di Constantini regala due punti alla Svizzera. Bocciata sbagliata dell’azzurra. Si riapre l’incontro 15.09: Una stone svizzera a punto quando mancano 2 tiri alla fine dell’end 15.05: Stone azzurra a punto dopo 4 tiri del quinto end 14.56: Un punto elvetico nel quarto end! Bravi gli azzurri a creare le condizioni per lasciare un solo punto agli avversari 14.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Svizzera 8-3 Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: tris di punti azzurri nel sesto end! Notizie correlate LIVE Italia-Svizzera 1-5, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: quattro punti azzurri nel terzo endCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA DEI MONDIALI DI CURLING 14. LIVE Italia-Cechia 7-4, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: due punti italiani nel sesto endCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:52 Cechi che scelgono di giocare il power play spostando le stone iniziali sul margine laterale sinistro... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Italia vs Svizzera - Tiro per tiro Curling | Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026; LIVE Italia-Svizzera, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: vincere per mettere classifica al Canada; Studio Aperto: Crans Montana, scontro Italia-Svizzera Video; Crans-Montana, Svizzera chiede rimborso all'Italia. LIVE Italia-Svizzera 8-3 Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: tris di punti azzurri nel sesto end!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA DEI MONDIALI DI CURLING 15.25: Tre punti per l’Italia! Constantini piazza la terza stone a ... oasport.it Hockey, Italia-Svizzera: la sfida decisiva per i quarti di finaleÈ il momento decisivo per la nazionale italiana maschile di hockey su ghiaccio: dopo tre sconfitte nella fase a gironi, l’Italia affronta la Svizzera in un match da dentro o fuori, valido per i ... it.blastingnews.com Alta tensione tra Italia e Svizzera sulle fatture dei feriti di Crans-Montana ospedalizzati a Sion. Il già consigliere agli Stati: «Dispiace, perché la disponibilità di sedersi al tavolo c'è» - facebook.com facebook