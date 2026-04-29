LIVE Italia-Svizzera 1-5 Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA | quattro punti azzurri nel terzo end

Durante la partita tra Italia e Svizzera nei Mondiali di curling 2026, l’Italia ha segnato quattro punti nel terzo end grazie a un colpo di uno dei giocatori azzurri, che ha fatto cadere una pietra svizzera e ha concluso l’hand con il punteggio di 1-5. La diretta della partita è attiva e la classifica aggiornata dei mondiali viene pubblicata in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA DEI MONDIALI DI CURLING 14.44: QUATTRO PUNTI ITALIA! Constantini trova la bocciata della stone svizzera a punto e porta il poker di punti alla coppia azzurra 14.39: Una stone svizzera ancora a punto quando mancano due tiri alla fine dell’end 14.34: Una stone svizzera a punto dopo 6 Tito del terzo end 14.28: Un punto per la Svizzera. Gli elvetici costretti alla bocciata che chiude il secondo end con un punto: 1-1 14.26: Bravo Mosaner! Doppia bocciata e due stone azzurre a punto quando mancano due tiri 14.22: Stone Svizzera a punto dopo 4 tiri del secondo end 14.16: Mano rubata degli azzurri! La Svizzera non riesce a piazzare la stone al centro della casa.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Svizzera 1-5, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: quattro punti azzurri nel terzo end Le parole di Constantini e Mosaner dopo il bronzo conquistato | #MilanoCortina2026 Notizie correlate LIVE Italia-Cechia 4-2, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: due punti azzurri nel terzo endCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:12 Una stone italiana a punto a metà end ma visuale di gioco totalmente aperta. Leggi anche: LIVE Italia-Svizzera 7-4, curling misto Olimpiadi in DIRETTA: quattro punti azzurri nel quarto end! Altri aggiornamenti Temi più discussi: LIVE Italia-Svizzera, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: vincere per mettere classifica al Canada; Italia vs Svizzera - Tiro per tiro Curling | Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026; Studio Aperto: Crans Montana, scontro Italia-Svizzera Video; Debutto stagionale con sconfitta della Nazionale Under 15 Femminile di Dessì: Italia-Svizzera finisce 1-2. LIVE Italia-Svizzera 1-1, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: punto elvetico nel secondo endCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA DEI MONDIALI DI CURLING 14.16: Mano rubata degli azzurri! La Svizzera non riesce a piazzare la ... oasport.it LIVE Italia-USA 10-1, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: tutto facile per gli azzurri contro gli americaniCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-FINLANDIA DI CURLING MISTO DALLE 10.00 20.18: per questa sera è tutto, grazie per ... oasport.it Alta tensione tra Italia e Svizzera sulle fatture dei feriti di Crans-Montana ospedalizzati a Sion. Il già consigliere agli Stati: «Dispiace, perché la disponibilità di sedersi al tavolo c'è» - facebook.com facebook