LIVE Italia-Cechia 7-4 Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA | due punti italiani nel sesto end

Durante il sesto end del match tra Italia e Repubblica Ceca ai Mondiali di curling misto 2026, le squadre sono scese in campo con il punteggio di 5-4 a favore degli italiani. La squadra ceca ha deciso di utilizzare il power play, posizionando le pietre iniziali sul margine laterale sinistro della casa. Il punteggio finale del match è di 7-4 per l’Italia.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:52 Cechi che scelgono di giocare il power play spostando le stone iniziali sul margine laterale sinistro della casa. 15:51 Iniziato il settimo end. La Cechia avrà a disposizione l’ultimo tiro. SETTIMO END 15:46 Sensazionale Constantini! Altra giocata dall’altissimo coefficiente di difficoltà oltre che rischiosissima. Stefania gioca di sponde, riuscendo infine a spostare la stone ceca posizionando due sassi italiani a punto. Italia 7 Cechia 4 dopo sei end. 15:44 Molto bravo Klima, che prima con una doppia bocciata, poi con un preciso draw capovolge la situazione. Una stone ceca a punto. Tocca a Klimova e Constantini.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Cechia 7-4, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: due punti italiani nel sesto end Notizie correlate LIVE Italia-Cechia 2-0, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: due punti azzurri nel primo endCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:48 Giochiamo all’attacco piazzando due stone a punto. LIVE Italia-Cechia 4-2, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: due punti azzurri nel terzo endCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:12 Una stone italiana a punto a metà end ma visuale di gioco totalmente aperta. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Women’s World Cup 2026: Azzurre nel girone D con USA, Cina e Cechia; LIVE Italia-Cechia, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: Constantini/Mosaner iniziano la difesa del titolo; Mondiali di basket femminili, sorteggiato il girone dell'Italia; Sorteggio Mondiale: Italia nel girone di ferro con Stati Uniti, Cina e Repubblica Ceca. Italia-Cechia oggi in tv, Mondiali curling misto 2026: orario, programma, streamingSi comincia. Oggi, sabato 25 aprile, cominciano i Campionati Mondiali 2026 di curling, specialità misto doppio, evento in scena sul ghiaccio di Ginevra, ... oasport.it LIVE Italia-Cechia 4-2, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: due punti azzurri nel terzo endCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:10 Iniziato il quarto end. Cechia che tornerà a poter lanciare l'ultimo sasso. QUARTO END 15:05 SI! Giocata ... oasport.it Mondiale donne 2026 Italia nel girone D con Usa, Cina e Cechia - facebook.com facebook FiBA WWC, Italia nel girone D con USA, Cina e Cechia Le Azzurre esordiranno il 4 settembre contro la Cechia, a seguire le sfide a Stati Uniti (6 settembre) e Cina (7 settembre) fip.it/womens-world-c… #Italbasket x.com