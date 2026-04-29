LIVE Italia-Svizzera 5-4 Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA | punto elvetico nel quarto end

Durante la partita tra Italia e Svizzera ai Mondiali di curling misto 2026, si è registrato un punto svizzero nel quarto end. Nella fase finale, un errore di un giocatore italiano ha permesso alla squadra avversaria di ottenere due punti. La partita è in corso e gli aggiornamenti sono disponibili in tempo reale. La classifica aggiornata dei mondiali di curling mostra i risultati più recenti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA DEI MONDIALI DI CURLING 15.11: L’errore di Constantini regala due punti alla Svizzera. Bocciata sbagliata dell’azzurra. Si riapre l’incontro 15.09: Una stone svizzera a punto quando mancano 2 tiri alla fine dell’end 15.05: Stone azzurra a punto dopo 4 tiri del quinto end 14.56: Un punto elvetico nel quarto end! Bravi gli azzurri a creare le condizioni per lasciare un solo punto agli avversari 14.51: Una stone svizzera dopo 6 tiri del quarto end 14.44: QUATTRO PUNTI ITALIA! Constantini trova la bocciata della stone svizzera a punto e porta il poker di punti alla coppia azzurra 14.39: Una stone svizzera ancora a punto quando mancano due tiri alla fine dell’end 14.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Svizzera 5-4, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: punto elvetico nel quarto end Notizie correlate LIVE Italia-Svizzera 5-2, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: punto elvetico nel quarto endCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA DEI MONDIALI DI CURLING 15. LIVE Italia-Svizzera 1-1, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: punto elvetico nel secondo endCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA DEI MONDIALI DI CURLING 14. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Italia vs Svizzera - Tiro per tiro Curling | Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026; LIVE Italia-Svizzera, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: vincere per mettere classifica al Canada; Studio Aperto: Crans Montana, scontro Italia-Svizzera Video; Mondiali Curling 2026: Italia-Svizzera oggi in TV. Constantini e Mosaner per il primato. LIVE Italia-Svizzera 1-5, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: quattro punti azzurri nel terzo endCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA DEI MONDIALI DI CURLING 14.44: QUATTRO PUNTI ITALIA! Constantini trova la bocciata della stone ... oasport.it Olimpiadi 2026: l'Italia sfida la Svizzera per i quartiL’Italia ha concluso la fase a gironi al dodicesimo posto, registrando tre sconfitte: 5?2 contro la Svezia, 3?2 contro la Slovacchia e un pesante 11?0 contro la Finlandia. La Svizzera, invece, ha ... it.blastingnews.com Alta tensione tra Italia e Svizzera sulle fatture dei feriti di Crans-Montana ospedalizzati a Sion. Il già consigliere agli Stati: «Dispiace, perché la disponibilità di sedersi al tavolo c'è» - facebook.com facebook