LIVE Italia-Svizzera 1-1 Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA | punto elvetico nel secondo end

Nella partita tra Italia e Svizzera di curling ai Mondiali misti 2026, il punteggio è attualmente di 1-1 dopo il secondo end. La diretta si aggiorna in tempo reale, e si segnala che la Svizzera ha segnato un punto nel secondo end. La classifica del torneo viene aggiornata man mano che la partita prosegue.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA DEI MONDIALI DI CURLING 14.28: Un punto per la Svizzera. Gli elvetici costretti alla bocciata che chiude il secondo end con un punto: 1-1 14.26: Bravo Mosaner! Doppia bocciata e due stone azzurre a punto quando mancano due tiri 14.22: Stone Svizzera a punto dopo 4 tiri del secondo end 14.16: Mano rubata degli azzurri! La Svizzera non riesce a piazzare la stone al centro della casa. 1-0 14.10: Due stone azzurre a punto ma senza guardie elvetiche al centro 14.07: Due stone azzurre a punto dopo 4 tiri del primo end 14.01: Mano per la Svizzera, tra poco il via 13.58: Constantini e Mosaner arrivano a questo appuntamento forti di una grande fiducia e di un gioco sempre più rodato.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Svizzera 1-1, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: punto elvetico nel secondo end Notizie correlate LIVE Italia-Svizzera 1-4, Curling Olimpiadi 2026 in DIRETTA: punto elvetico nel quinto endCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L’ITALIA SI QUALIFICA SE…TUTTE LE COMBINAZIONI 10. Leggi anche: LIVE Italia-Germania 2-1, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: doppio punto azzurro nel secondo end Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: LIVE Italia-Svizzera, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: vincere per mettere classifica al Canada; Italia vs Svizzera - Tiro per tiro Curling | Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026; Studio Aperto: Crans Montana, scontro Italia-Svizzera Video; Debutto stagionale con sconfitta della Nazionale Under 15 Femminile di Dessì: Italia-Svizzera finisce 1-2. LIVE Italia-Svizzera 1-0, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: mano rubata azzurra nel primo endCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA DEI MONDIALI DI CURLING 14.16: Mano rubata degli azzurri! La Svizzera non riesce a piazzare la ... oasport.it LIVE Italia-USA 10-1, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: tutto facile per gli azzurri contro gli americaniCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-FINLANDIA DI CURLING MISTO DALLE 10.00 20.18: per questa sera è tutto, grazie per ... oasport.it Alta tensione tra Italia e Svizzera sulle fatture dei feriti di Crans-Montana ospedalizzati a Sion. Il già consigliere agli Stati: «Dispiace, perché la disponibilità di sedersi al tavolo c'è» - facebook.com facebook